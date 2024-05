Tesla poursuit son projet d'alimenter le développement mondial de son système de conduite autonome avec des données provenant de Chine qui pourraient être traitées dans le pays, dans le cadre d'un changement stratégique d'Elon Musk, selon des personnes ayant connaissance du travail.

Dans le cadre de cet effort, Tesla a élaboré des plans pour un centre de données en Chine afin d'entraîner l'algorithme nécessaire pour des véhicules plus entièrement autonomes, selon deux personnes qui ont demandé à ne pas être nommées parce que le travail reste privé.

Jusqu'à récemment, Tesla s'est concentré sur les efforts visant à obtenir l'approbation des régulateurs chinois pour transférer les données générées par ses VE en Chine hors du pays pour son système d'auto-conduite complète (FSD), selon les deux personnes et une autre personne ayant connaissance de l'affaire.

Il n'était pas clair si Tesla poursuivrait les deux options pour traiter les données de conduite autonome en provenance de Chine - transfert de données et centre de données local - ou si elle développait des plans parallèles en guise de couverture.

Les efforts de Tesla soulignent la rapidité avec laquelle le fabricant de véhicules électriques a misé sur une percée de l'IA à un moment où la demande de véhicules électriques a ralenti et où la concurrence s'est intensifiée.

La volonté de Tesla d'utiliser davantage les données des véhicules en Chine pour développer son intelligence artificielle de conduite intervient alors que le gouvernement américain a tenté de limiter les transferts de technologies d'IA des entreprises américaines vers la Chine.

Tesla n'a pas été en mesure de proposer en Chine la version complète de FSD, qui coûte l'équivalent de près de 9 000 dollars.

Un marché plus large pour la FSD en Chine donnerait un coup de pouce au chiffre d'affaires et aux bénéfices du constructeur automobile à un moment où ces deux éléments sont mis sous pression par des rivaux chinois tels que BYD.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La mise en place d'un centre de données en Chine pour le développement de la FSD nécessiterait que Tesla travaille avec un partenaire chinois, ont déclaré deux des sources. Il existe également un défi potentiel en matière d'approvisionnement en matériel.

Tesla a eu des discussions avec Nvidia au sujet de l'acquisition d'unités de traitement graphique pour un centre de données en Chine, selon l'une des personnes, qui a été informée des discussions. Les sanctions américaines interdisent à Nvidia et à ses partenaires de vendre ses puces les plus avancées en Chine.

Nvidia n'a pas voulu dire si elle avait eu des discussions avec Tesla.

La campagne de Tesla en faveur d'une utilisation accrue des données chinoises est passée à la vitesse supérieure lors d'un voyage éclair de Musk à Pékin le mois dernier, au cours duquel il a rencontré des fonctionnaires, dont le premier ministre Li Qiang.

Lors de sa rencontre avec M. Li, M. Musk a cherché à faciliter les autorisations de transfert de données de Tesla, ont indiqué deux des sources. La possibilité que Tesla investisse dans un centre de données en Chine a également été évoquée.

Musk a également discuté de la possibilité pour Tesla d'accorder des licences pour ses systèmes FSD aux fabricants chinois de véhicules électriques, a déclaré une personne. En avril, M. Musk avait déclaré que Tesla discutait avec un autre "grand" constructeur automobile au sujet de l'octroi d'une licence FSD, sans le nommer.

Le bureau d'information du Conseil d'État chinois n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'EFFET CHINE

La Chine, premier marché automobile mondial, possède le plus grand parc de voitures équipées de capteurs capables de collecter des données dans les villes encombrées où la circulation est compliquée, ce qui rend les données qui y sont générées précieuses pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs d'intelligence artificielle.

M. Musk avait déjà exprimé son opposition à un centre de données basé en Chine, arguant que le transfert de données vers les États-Unis était l'option la plus efficace, ont déclaré deux personnes.

Depuis 2021, Tesla a stocké les données collectées par ses VE chinois à Shanghai. Au cours de cette période, l'équipe chinoise de Tesla a cherché à obtenir les autorisations des régulateurs chinois pour transférer les données hors du pays, ont indiqué deux personnes.

Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, les entreprises de la zone Lingang de Shanghai, où se trouve l'usine de Tesla, seront autorisées à transférer certaines données sans avoir besoin d'évaluations de sécurité supplémentaires, a rapporté Reuters vendredi.

Certains analystes considèrent que Musk essaie de faire de la Chine une rampe de lancement pour la conduite autonome, de la même manière que le pari de Tesla en 2019 sur sa Gigafactory de Shanghai lui a permis de percer en tant que fabricant de véhicules électriques de masse.

"Ce serait certainement une étape importante pour Tesla s'il déploie la FSD en Chine et exploite les données chinoises pour la formation des algorithmes", a déclaré Yale Zhang, directeur général de la société de conseil Automotive Foresight, basée à Shanghai.

"La Chine a joué un rôle clé dans l'augmentation de la production de VE pour Tesla avec l'usine de Shanghai. Elle jouera à nouveau un rôle important dans l'adoption massive des technologies de conduite autonome", a-t-il ajouté.

De nombreux experts du secteur estiment qu'il faudra des années avant que les voitures entièrement autonomes ne deviennent monnaie courante, mais les prévisions varient considérablement.

Les dispositifs d'aide à la conduite actuellement proposés en Chine sont des systèmes de "niveau 2", ce qui signifie qu'ils nécessitent un conducteur prêt à prendre le relais. Le FSD de Tesla et ses options moins avancées d'Autopilot sont également des systèmes de niveau 2 qui nécessitent un conducteur attentif.

Des flottes de véhicules entièrement automatisés exploitées par Baidu, le plus grand exploitant de moteurs de recherche en Chine, et Pony.ai, une startup spécialisée dans la conduite autonome, circulent dans des zones d'essai limitées.

Mais les constructeurs chinois de véhicules électriques, dont BYD, ont fait de la conduite autonome et des systèmes avancés d'aide à la conduite une priorité. Mercedes et BMW ont obtenu des licences pour tester des systèmes de niveau 3 qui permettent aux conducteurs de lâcher le volant et de regarder ailleurs sur un plus grand nombre de routes en Chine.

Au moins cinq constructeurs automobiles - Hyundai, Mazda, Toyota, Volkswagen et Nissan - ont reçu l'autorisation de transférer certaines de leurs données hors de Chine, mais aucune de ces autorisations ne concerne des données destinées à former des systèmes d'intelligence artificielle, selon des avocats, des médias d'État et des analystes.

Les pénalités pour violation des lois sur la confidentialité des données qui sont entrées en vigueur en Chine en 2021 sont un facteur de risque majeur pour les opérations de données, selon les groupes représentant les entreprises étrangères en Chine.

Interrogé sur la concurrence des fabricants chinois de véhicules électriques lors d'un appel aux investisseurs après les résultats trimestriels de Tesla le mois dernier, Musk a déclaré que Tesla devrait être considérée davantage comme une entreprise d'IA.

Il s'est dit convaincu que le système FSD de Tesla fonctionnerait assez bien sans modification sur presque tous les marchés. Il fonctionnerait mieux avec une formation spécifique à chaque pays, a déclaré M. Musk.