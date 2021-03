Elon Musk veut faire atterrir un vaisseau SpaceX sur mars "bien avant 2030"

Le prototype SN9 était un modèle d'essai de la fusée de transport lourd développée par SpaceX pour transporter des humains et 100 tonnes de fret lors de futures missions vers la Lune et Mars.

Musk, qui dirige plusieurs entreprises futuristes, dont Tesla, Neuralink et Boring Co, a déclaré mardi que le "seuil vraiment difficile est de rendre la base Alpha sur Mars autonome".

SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining.