Erdogan dit qu'il pourrait discuter avec Elon Musk de la taxe pour le chèque bleu de Twitter

Après avoir acheté Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière, Musk a déclaré que l'entreprise facturera 8 dollars par mois pour son service Blue, qui comprend la coche bleue tant recherchée.

Dans une interview accordée au radiodiffuseur turc ATV mercredi, Erdogan a déclaré qu'il pourrait parler à Musk et discuter de la redevance.

"Cela pourrait être différent pour nous", a déclaré Erdogan, lorsqu'il a été interrogé sur la nouvelle redevance pour le chèque bleu. "Nous pourrions aussi mener une certaine diplomatie avec lui", a-t-il ajouté en plaisantant.

Une coche bleue à côté du nom d'utilisateur d'une personne sur la plateforme de médias sociaux signifie que Twitter a confirmé que le compte appartient à la personne ou à l'entreprise qui le revendique. Twitter est actuellement gratuit pour la plupart des utilisateurs.

Plus de 80 % des utilisateurs de Twitter qui ont participé à un récent sondage ont déclaré qu'ils ne paieraient pas pour la coche. Quelque 10 % ont déclaré qu'ils étaient prêts à payer 5 dollars par mois.

Musk a déclaré mardi que les abonnés ayant coché la case bleue auraient la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches et pourraient publier des vidéos et des audios plus longs. Ils verraient moitié moins de publicités.

Il a également proposé aux abonnés un contournement du paywall par des "éditeurs disposés à travailler avec nous".