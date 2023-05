Exclusif - L'administration Biden pourrait retarder la décision concernant le programme de biocarburants pour les véhicules électriques

L'administration Biden pourrait retarder sa décision d'accorder aux constructeurs de véhicules électriques (VE) des crédits négociables pour l'utilisation d'électricité produite à partir de combustibles renouvelables, ce qui pourrait mettre dans l'incertitude politique les efforts visant à stimuler les constructeurs de VE tels que Tesla, ont déclaré deux sources au fait de la question.

L'année dernière, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a recommandé d'ajouter les VE à la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS), qui incite les raffineurs de pétrole à mélanger les biocarburants. Sous l'administration Biden, l'EPA teste actuellement les limites juridiques du programme sur les carburants liquides en l'étendant aux VE.

Dans le cadre du RFS, les raffineurs de pétrole doivent incorporer des milliards de gallons de biocarburants dans le panorama des carburants du pays, ou acheter des crédits négociables appelés RIN à ceux qui le font.

L'ajout des véhicules électriques au programme permettrait de reconnaître la possibilité de charger les véhicules électriques en utilisant l'énergie du réseau générée par le gaz naturel renouvelable issu du méthane agricole et des décharges américaines. L'EPA a proposé d'accorder aux fabricants de VE des crédits négociables en fonction de la quantité d'électricité renouvelable injectée dans le réseau.

Cela permettrait également d'intégrer de nouveaux acteurs de l'industrie des véhicules électriques dans un programme qui a longtemps été un champ de bataille pour les puissants lobbies du pétrole et du maïs. Les producteurs de gaz renouvelable et les fabricants de véhicules électriques, comme Tesla, se sont battus pour tirer le meilleur parti de ces nouveaux crédits.

L'année dernière, l'EPA a recommandé d'ajouter les VE au programme sur les carburants renouvelables lorsqu'elle a proposé des quotas annuels de mélange de biocarburants entre 2023 et 2025, mais l'administration s'est inquiétée du fait que les contestations juridiques attendues de la mesure sur les VE bloqueraient également les quotas de routine et elle envisage de séparer les deux, ont déclaré les deux sources.

Les quotas annuels doivent être finalisés en juin en vertu d'une décision de justice, et le découplage des deux mesures prive l'effort de l'EV d'un calendrier définitif et l'entoure d'incertitude.

L'EPA a déclaré qu'elle examinait les commentaires sur la proposition de réglementation de l'année dernière, mais n'a pas pu faire d'autres commentaires.

"Le personnel de l'EPA travaille actuellement à la finalisation de la règle avant la date limite du 14 juin fixée par le décret de consentement", a déclaré Timothy Carroll, porte-parole de l'EPA.

Grâce à des milliards de dollars de subventions publiques, la transformation du parc automobile national en VE est un élément central du plan de lutte contre le changement climatique du président américain Joe Biden. Tout retard pourrait entraver son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire en sorte que 50 % des ventes de nouveaux véhicules soient des véhicules électriques d'ici à 2030.

Cette semaine, la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants a écrit à l'EPA pour contester le programme EV, arguant que le RFS était destiné aux carburants liquides et non à l'électrification des transports.

La proposition de novembre prévoyait que les fabricants de VE pourraient générer jusqu'à 600 millions de crédits en 2024 et 1,2 milliard d'ici à 2025.

Le retard dans la finalisation du programme EV ouvre cependant la possibilité que les mandats de volume disponibles pour ce programme soient transférés vers d'autres pools de carburants renouvelables, y compris les mandats de mélange pour le diesel renouvelable et le carburant d'aviation durable (SAF).

Les producteurs de ces carburants font pression sur l'administration depuis des mois, arguant que les mandats de volume proposés pour le diesel renouvelable et le SAF sont bien trop faibles par rapport à la capacité de production de ces carburants.