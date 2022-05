Exclusif : La Chine est en pourparlers avec les constructeurs automobiles sur l'extension des subventions pour les VE - sources

La décision des décideurs politiques intervient alors que la deuxième plus grande économie du monde a fortement ralenti - et les ventes d'automobiles avec elle - après que les villes menées par Shanghai ont imposé des fermetures strictes COVID-19 à partir de mars. Ces mesures ont entraîné la fermeture de magasins, perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit les dépenses, notamment pour l'achat de nouveaux logements.

Les départements gouvernementaux, y compris le ministère de l'information et des technologies industrielles (MIIT), envisagent de poursuivre les subventions aux acheteurs de VE en 2023, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Le coûteux programme d'incitation de la Chine a été crédité de la création du plus grand marché de VE au monde. Depuis le début des subventions en 2009, quelque 100 milliards de yuans (14,81 milliards de dollars) ont été distribués aux acheteurs, y compris aux opérateurs de flottes commerciales, jusqu'à la fin de 2021, selon une estimation de Shi Ji, un analyste automobile de la China Merchants Bank International.

Les termes de la prolongation de 2023, y compris le montant des subventions et les véhicules qui y seraient éligibles, n'ont pas été finalisés, ont-ils dit.

Les subventions ont été disponibles pour les voitures fabriquées par tous les constructeurs automobiles, y compris les acteurs non chinois comme le géant du VE Tesla, qui possède une usine à Shanghai et est le seul constructeur automobile étranger dont le VE est le plus vendu.

Le MIIT et le ministère des Finances n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Le programme de subventions aux VE devait initialement être supprimé d'ici la fin de 2020, mais Pékin l'a prolongé de deux ans pour stimuler la demande dans le sillage de la pandémie de COVID.

Le gouvernement a également réduit le montant des subventions par véhicule au fil des ans, à mesure que la demande augmentait et que les coûts de fabrication diminuaient. Par exemple, la subvention pour un véhicule hybride rechargeable ayant une autonomie de plus de 300 kilomètres a été réduite d'environ 20 % pour atteindre l'équivalent d'environ 1 900 $.

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR 4 000 DOLLARS

Le programme d'incitations à l'achat de ce que la Chine appelle les véhicules à énergie nouvelle (NEV) a particulièrement stimulé les achats de voitures à plus grande autonomie, car elle a relevé au fil des ans le seuil des véhicules pouvant bénéficier des subventions.

Sur le marché chinois très développé des VE, les petites voitures urbaines à batterie, dont la plupart ne sont pas éligibles aux subventions, représentent 40 % des ventes de VE, selon le cabinet de conseil automobile JATO, et coûtent en moyenne un peu moins de 4 000 $. En comparaison, les modèles équivalents coûtent plus de 26 000 $ aux États-Unis.

Les subventions visent désormais les plus gros modèles, avec une autonomie de plus de 300 kilomètres par charge et un prix inférieur à 300 000 yuans (44 459 $).

Les ventes de NEV en Chine ont augmenté de 45 % en glissement annuel en avril, selon les données de la China Association of Automobile Manufacturers. Mais c'est un rythme beaucoup plus lent que la croissance du mois précédent, où les ventes ont plus que doublé par rapport à l'année précédente.

L'association a prévu que la production et la demande commenceront à rattraper leur retard dans les semaines à venir après le creux d'avril, déclenché lorsque des dizaines de villes chinoises étaient en lockdown total ou partiel du COVID.

Certains gouvernements locaux, dont Guangdong et Chongqing, avaient également déployé des mesures de stimulation pour subventionner les consommateurs qui échangent leurs vieux véhicules à moteur à combustion contre de nouveaux VE en avril.

Dans ce qui serait une mesure distincte, le journal d'État China Securities Journal a rapporté mardi que les fonctionnaires introduiraient des subventions à partir de juin pour encourager davantage d'acheteurs ruraux à acheter des voitures, y compris des véhicules électriques non polluants, avec des versements allant jusqu'à 5 000 yuans (740 $) par véhicule.

Le gouvernement municipal de Shanghai étudie également la manière de relancer les dépenses après l'effondrement des ventes de véhicules dans le centre commercial et financier de la Chine en avril. Selon l'Association commerciale des ventes d'automobiles de Shanghai, pas une seule voiture neuve n'a été vendue dans la ville de 25 millions d'habitants pendant le verrouillage rigoureux du mois dernier.

(1 $ = 6,7478 yuan renminbi chinois)