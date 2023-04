Exclusif - Tesla prépare l'exportation de la Model Y vers le Canada depuis la Chine - source, note de service

Cette initiative permettrait de relier l'usine la plus grande et la plus rentable du monde à l'Amérique du Nord, le plus grand marché de Tesla. La Model Y est le modèle le plus vendu au monde par le fabricant de véhicules électriques.

Au cours du week-end, Tesla a publié sur son site web qu'il proposerait une nouvelle version moins chère de son Model Y au Canada, une variante à propulsion arrière du crossover de style SUV dont le prix est inférieur de 10 000 dollars canadiens (7 377,90 dollars) à celui de la version à longue autonomie du véhicule disponible sur ce marché.

Le site web de Tesla indique que les clients canadiens pourront prendre livraison de la nouvelle version du Model Y entre mai et juillet.

Le site web du gouvernement canadien a été mis à jour vendredi pour indiquer que la nouvelle version de la Model Y et la variante à longue autonomie, plus chère, sont toutes deux éligibles à des incitations de 5 000 dollars canadiens à l'achat ou pour un contrat de location de quatre ans.

Tesla Shanghai a commencé la production de la version canadienne de la Model Y au début du mois, a déclaré la personne ayant connaissance du développement. Le mémo de production examiné par Reuters montre que les véhicules ont été conçus et testés pour l'exportation vers l'Amérique du Nord, avec un objectif de production de près de 9 000 unités ce trimestre.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en novembre que Tesla avait envisagé d'exporter des véhicules fabriqués en Chine vers l'Amérique du Nord. Après la publication de l'article de Reuters, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré "Faux" dans un message sur Twitter, sans donner plus de détails.

La semaine dernière, Elon Musk a déclaré aux analystes que l'usine de Tesla à Shanghai avait la "structure de coûts la plus basse" de toutes ses usines.

SUBSIDIES

Le programme d'incitation à l'achat de véhicules électriques de l'agence canadienne des transports stipule que le modèle de base d'un SUV doit être inférieur à 60 000 dollars canadiens pour pouvoir bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 5 000 dollars canadiens. Les variantes plus coûteuses sont également éligibles à un prix allant jusqu'à 70 000 dollars canadiens.

L'introduction de la Model Y moins chère au Canada a permis à cette dernière et à la Model Y à longue portée de Tesla, qui coûte 69 900 dollars canadiens, de bénéficier de la subvention à partir de vendredi, a indiqué Transports Canada sur son site web.

L'usine Tesla de Shanghai utilise des batteries au phosphate de fer-lithium (LFP) pour la version de la Model Y qui y est produite pour être vendue en Chine et exportée vers l'Europe et d'autres marchés.

Dans ses usines du Texas et de Californie, Tesla a mis en place une configuration de batterie plus puissante, connue sous le nom de 4680.

Le site web de Tesla indique que la nouvelle version de la Model Y, spécifique au Canada, a une autonomie équivalente à 245 miles (394 km) sur une charge. La version américaine de la Model Y d'entrée de gamme, qui dispose d'une transmission intégrale, a une autonomie évaluée par l'EPA à 279 miles.

La nouvelle Model Y pour le Canada est également moins chère que le modèle américain d'entrée de gamme : 44 275 dollars contre 46 990 dollars pour les États-Unis.

Tesla a réduit les prix américains des variantes du Model Y à trois reprises depuis le début de l'année, dans le cadre d'une stratégie de rabais visant à augmenter le volume qui a entaillé sa marge du premier trimestre et déclenché une guerre des prix sur les VE.

L'année dernière, Tesla a expédié plus de 271 000 berlines Model Y et Model 3 depuis son usine de Shanghai vers l'Europe et d'autres marchés, soit environ un cinquième de ses ventes mondiales.

Tesla n'est pas la seule à exporter des VE depuis la Chine. Renault exporte le Spring, un véhicule électrique d'entrée de gamme à hayon, en Europe sous sa marque Dacia. BMW exporte l'iX3 de Chine vers l'Asie du Sud-Est et l'Europe.

Les exportations globales de voitures de la Chine ont été multipliées par quatre entre 2020 et 2022 pour dépasser les deux millions de véhicules et sont en passe de dépasser les trois millions cette année si le rythme du premier trimestre se maintient.

(1 $ = 1,3554 dollar canadien)