Exclusif - Tesla prépare la refonte du modèle Y sous le nom de code "Juniper" - sources

Les changements apportés au Model Y - nom de code Project Juniper chez Tesla - concernent l'extérieur et l'intérieur du véhicule électrique crossover avec un objectif de début de production en 2024, selon deux des personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car le planning reste privé.

Une refonte du Model Y signifierait que Tesla est en passe de proposer de nouvelles versions de ses modèles les plus vendus au cours des deux prochaines années, répondant ainsi à la pression exercée sur des marchés comme la Chine et les États-Unis pour un redémarrage visible de ses véhicules les plus vendus face à l'augmentation des options pour les acheteurs de VE.

Le constructeur automobile n'a pas fait de commentaires sur sa stratégie produit ou sur les changements de modèles prévus. Tesla n'a pas fait de commentaire immédiat lorsque Reuters l'a interrogé sur les plans pour le Model Y, qui était son meilleur vendeur en Californie, en Chine et en Europe l'année dernière.

Le directeur général Elon Musk a déclaré qu'il discuterait de la troisième partie du "Master Plan" du fabricant de VE lorsque la société organisera une journée des investisseurs plus tard dans la journée de mercredi.

Tesla a déjà travaillé à réoutiller son usine d'assemblage de Shanghai pour préparer une version remaniée de sa berline Model 3, un projet portant le nom de code Highland par Tesla, a rapporté Reuters.

La version Highland de la Model 3 devrait entrer en production à Shanghai en septembre, selon une personne ayant connaissance du dossier.

Avec Highland, Tesla vise à réduire les coûts de production et à renforcer l'attrait d'une berline électrique qui a été mise en vente pour la première fois en 2017, ont déclaré des personnes impliquées dans le projet. Des changements seront également apportés à l'extérieur et aux performances du groupe motopropulseur en mettant l'accent sur l'efficacité de la production, ont-ils dit.

Tesla a séparément demandé aux fournisseurs des devis pour une version remaniée de la version Project Juniper du Model Y pour les composants extérieurs et intérieurs qui entreraient en production l'année prochaine, ont dit deux des personnes.

Le début de la production est prévu pour octobre 2024, selon l'une des personnes.

Il n'a pas été immédiatement précisé quelle serait l'ampleur de la refonte ou quels changements ou améliorations spécifiques Tesla cherchait à apporter avec la nouvelle Model Y.

Lors de l'événement de la journée des investisseurs qui doit se tenir à sa Gigafactory au Texas mercredi, Tesla a déclaré qu'elle partagerait des détails sur ses plateformes de véhicules de prochaine génération, qui, selon Musk, produiraient un véhicule environ deux fois moins cher que les soubassements actuels de Tesla.

Tesla a également déclaré qu'elle discuterait des plans d'expansion à long terme, de l'allocation des capitaux et d'autres sujets.

Le principal fabricant de VE a été confronté à une pression concurrentielle croissante en Chine, son deuxième plus grand marché derrière les États-Unis, même après avoir réduit ses prix.

Les analystes ont déclaré que cela était dû en partie au fait qu'il était considéré comme étant à la traîne par rapport à ses concurrents pour ce qui est de l'introduction de nouveaux modèles, d'une navigation améliorée ou de touches intérieures luxueuses que les acheteurs de voitures recherchent sur le plus grand marché de VE au monde.

Une refonte de la Model Y, livrée pour la première fois aux clients en 2020, impliquerait des changements dans la production et l'approvisionnement d'une voiture actuellement produite dans tous les grands centres de Tesla : les États-Unis, la Chine et l'Allemagne.

Contrairement aux constructeurs automobiles traditionnels, qui ont eu tendance à apporter des changements progressifs aux voitures d'une année modèle avant d'introduire une toute nouvelle version, Tesla a accéléré le rythme des changements dans ses véhicules électriques.

Selon les analystes, Tesla a apporté de fréquentes modifications à ses véhicules électriques par le biais de mises à jour logicielles et parfois par des modifications matérielles afin d'ajouter des fonctionnalités, d'améliorer les performances ou de réduire les coûts de production.

Dans un exemple, Tesla a annoncé mercredi qu'elle avait apporté des modifications au système de suspension du Model Y fabriqué en Chine depuis janvier pour rendre la conduite plus douce, une mise à jour que les fans de Tesla ont applaudie sur les médias sociaux.

L'usine de Tesla près de Berlin a atteint un nouveau record de production équivalent à une production annuelle de plus de 200 000 Model Y en début de semaine, a déclaré l'entreprise. C'était trois semaines en avance sur un objectif de production interne examiné par Reuters.