Exclusif-Tesla va réduire sa production à Shanghai en janvier, selon un plan.

Tesla lancera sa production pendant 17 jours en janvier entre le 3 et le 19 janvier et arrêtera la production de véhicules électriques du 20 au 31 janvier pour une pause prolongée pour le Nouvel An chinois, selon le plan vu par Reuters.

Tesla n'a pas précisé la raison de ce ralentissement de la production dans son plan de production. Il n'a pas non plus été précisé si le travail se poursuivrait en dehors des lignes d'assemblage du Model 3 et du Model Y à l'usine pendant le temps d'arrêt prévu. Ce n'est pas une pratique établie pour Tesla d'arrêter les opérations pendant une période prolongée pour le Nouvel An chinois.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Tesla a suspendu la production dans son usine de Shanghai samedi, avançant un plan établi pour interrompre la plupart des travaux dans l'usine au cours de la dernière semaine de décembre, a rapporté Reuters.

Les dernières réductions de production de Tesla à Shanghai interviennent dans le cadre d'une vague croissante d'infections après que la Chine a fait marche arrière par rapport à sa politique de zéro-COVID au début du mois. Cette mesure a été saluée par les entreprises, bien qu'elle ait perturbé les opérations de fabrication en dehors de Tesla.

Comme d'autres constructeurs automobiles, Tesla a également été confronté à une baisse de la demande en Chine, le plus grand marché automobile du monde. Au début du mois, Tesla a proposé une incitation supplémentaire aux acheteurs prenant possession des véhicules en décembre. La société a réduit les prix des voitures Model 3 et Model Y jusqu'à 9 % en Chine, en plus d'une subvention pour les frais d'assurance.

L'usine de Shanghai, le plus important centre de fabrication de la société de véhicules électriques d'Elon Musk, a maintenu des opérations normales pendant la dernière semaine de décembre de l'année dernière et a fait une pause de trois jours pour le Nouvel An chinois.

La période du 21 au 27 janvier 2023 est un jour férié en Chine pour le Nouvel An chinois.

L'usine Tesla de Shanghai, un complexe qui emploie quelque 20 000 travailleurs, a représenté plus de la moitié de la production de Tesla au cours des trois premiers trimestres de 2022.

Tesla a fixé un objectif de croissance de 50 % de la production et des livraisons de véhicules électriques en 2022. Les analystes s'attendent à ce que la production soit inférieure à cet objectif, plus proche d'environ 45 %, sur la base des prévisions pour le quatrième trimestre qui se terminera bientôt.