Exclusif-Twitter sur le point d'accepter l'offre de Musk - sources

par Greg Roumeliotis

NEW YORK, 25 avril (Reuters) - Twitter est sur le point d'accepter de se vendre à Elon Musk pour environ 43 milliards de dollars (40 milliards d'euros) en numéraire, soit le prix initial offert par le directeur général de Tesla , a-t-on appris de sources proches du dossier.

Twitter pourrait annoncer ce lundi son accord à cette opération après une réunion de son conseil d'administration qui devrait la recommander aux actionnaires, ont dit les sources, ajoutant qu'un échec de toute dernière minute ne pouvait pas être totalement exclu.

Elon Musk, qui figure parmi les personnes les plus riches du monde selon le classement établi par Forbes, négocie le rachat de Twitter à titre personnel et Tesla n'est pas impliqué dans le projet.

Twitter n'est pour l'instant pas parvenu à obtenir de pouvoir solliciter des offres alternatives une fois un accord signé avec Elon Musk mais pourrait être autorisé à accepter une telle offre rivale à condition de lui payer une indemnité, ont précisé les sources.

Twitter et Elon Musk n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'action Twitter gagnait 4,5% dans les transactions en préouverture à Wall Street, à 51,15 dollars.

En présentant son offre d'achat le 14 avril, Elon Musk avait déclaré qu'un retrait de Twitter de la Bourse était nécessaire pour lui permettre de croître et de devenir une plate-forme réellement dédiée à la liberté d'expression.

Alors qu'il n'avait donné initialement aucune précision sur le financement de son offre, ce qui avait suscité le scepticisme de certains observateurs, l'homme d'affaires a annoncé la semaine dernière avoir bouclé ce financement de l'opération.

Cette annonce a conduit le conseil d'administration de Twitter à considérer plus sérieusement son offre et de nombreux actionnaires ont demandé aux dirigeants de l'entreprise de ne pas laisser passer cette opportunité, a rapporté Reuters dimanche. (Reportage Greg Roumeiotis, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Sophie Louet et Matthieu Protard)