Explicatif-Les problèmes juridiques de Tesla : que se passe-t-il après le verdict de 3 millions de dollars sur les préjugés raciaux ?

QUELLES SONT LES PLAINTES POUR DISCRIMINATION AUXQUELLES TESLA DOIT FAIRE FACE ?

Le procès concernait Owen Diaz, un ancien opérateur d'ascenseur de l'usine de Fremont qui a déclaré avoir été victime de harcèlement, notamment d'insultes raciales et de caricatures racistes. Lors d'un précédent procès en 2021, Owen Diaz avait obtenu un verdict de 137 millions de dollars, mais un juge fédéral avait ramené la somme accordée par le jury à 15 millions de dollars, tout en reconnaissant la responsabilité de Tesla. M. Diaz a opté pour un nouveau procès, au cours duquel un autre jury lui a accordé lundi 175 000 dollars pour détresse émotionnelle et 3 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs.

La Cour suprême des États-Unis a déclaré que les dommages-intérêts punitifs ne devraient pas être plus de 10 fois supérieurs aux dommages-intérêts accordés pour la détresse émotionnelle et d'autres blessures.

Tesla doit faire face à des accusations similaires, mais beaucoup plus larges, de tolérance de comportements racistes dans le cadre d'une action collective proposée par des travailleurs noirs et d'une action en justice distincte intentée par une agence californienne de défense des droits civiques. Des travailleurs individuels ont également intenté plusieurs actions en justice pour discrimination raciale contre l'entreprise, dont une déposée la semaine dernière par l'ancien directeur général d'un centre de service à Atlanta. Ces affaires n'en sont qu'à leurs débuts et ne feront pas l'objet d'un procès dans l'immédiat. Tesla a nié toute faute et qualifié les poursuites de l'agence de politiquement motivées.

LE PLAIGNANT OU TESLA PEUVENT-ILS CONTESTER LE VERDICT DU JURY ?

Les avocats de M. Diaz demanderont probablement au juge qui préside l'affaire d'augmenter le montant des dommages-intérêts, au moins jusqu'au niveau des 15 millions de dollars qu'il a accordés l'année dernière. M. Diaz pourrait également demander à une cour d'appel fédérale basée à San-Francisco d'ordonner au juge de reconsidérer sa décision ou d'ordonner un nouveau procès. Ses avocats pourraient faire valoir que le juge de première instance a eu tort de rejeter leur demande d'annulation du procès la semaine dernière, dans laquelle ils affirmaient que les avocats de Tesla avaient interrogé Diaz de manière inappropriée sur les commentaires racistes et sexuels qu'il aurait faits à des collègues de travail. Tesla, quant à elle, pourrait contester la conclusion selon laquelle elle était responsable envers Diaz et chercher à rejeter l'ensemble des indemnités accordées par le jury.

TESLA FAIT-ELLE L'OBJET D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PLAINTES POUR PARTIALITÉ QUE LES AUTRES GRANDS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ?

La poignée d'affaires en cours contre Tesla correspond à ce à quoi toute grande entreprise peut s'attendre. Ce qui est frappant, c'est la cohérence des plaintes alléguant un harcèlement rampant des travailleurs noirs à l'usine Tesla de Fremont. Les poursuites engagées contre la plupart des autres entreprises émanent de plaignants individuels dont les allégations varient considérablement. Mais toutes les plaintes contre Tesla affirment que la petite équipe des ressources humaines de l'entreprise ne disposait pas d'effectifs suffisants pour faire face à un flot de plaintes émanant d'employés noirs.

QU'EN EST-IL DES AUTRES PROBLÈMES LIÉS À L'EMPLOI ?

Tesla fait également face à une série de plaintes pour harcèlement sexuel déposées par des employées de l'usine de Fremont et d'une autre usine située près de Los Angeles. Deux autres plaintes déposées l'année dernière auprès du ministère américain du travail accusent Tesla de vol de salaire et de violations de la sécurité des travailleurs dans son usine de camions d'Austin, au Texas, qui a coûté 1,1 milliard de dollars. Dans une autre affaire en cours, un ancien directeur de production affirme avoir été licencié pour avoir soulevé des problèmes de sécurité à l'usine de Fremont et dans une usine du Nevada.

Tesla fait appel de la décision prise en août dernier par le conseil du travail américain, qui a déclaré que l'entreprise avait illégalement interdit aux travailleurs de l'usine de Fremont, il y a plusieurs années, de porter des chemises portant des insignes syndicaux. La semaine dernière, une cour d'appel fédérale a confirmé une autre décision du conseil, selon laquelle M. Musk avait enfreint le droit du travail en tweetant que les employés de Tesla perdraient leurs stock-options s'ils adhéraient à un syndicat.

Dans des affaires distinctes en cours devant le conseil du travail, d'anciens employés de Tesla et de SpaceX, la société de fusées de M. Musk, affirment avoir été licenciés pour avoir critiqué ce dernier et les politiques d'emploi de l'entreprise.

QU'ONT DIT ELON MUSK ET TESLA AU SUJET DE CES ALLÉGATIONS ?

Dans un courriel adressé en 2017 au personnel de Tesla en réponse aux poursuites engagées par M. Diaz et d'autres travailleurs noirs, Elon Musk a déclaré que "pour ne pas être un gros con, il faut tenir compte de ce que peut ressentir quelqu'un qui fait partie d'un groupe historiquement moins représenté". Mais il a ajouté que les minorités devaient avoir "la peau dure" et accepter les excuses des collègues qui les insultent.

Dans des documents déposés au tribunal, Tesla a déclaré qu'elle ne tolérait pas la discrimination, qu'elle prenait au sérieux les plaintes des travailleurs et qu'elle prenait des mesures disciplinaires à l'encontre des employés qui enfreignaient les politiques de lutte contre les préjugés. L'entreprise a également déclaré qu'elle informait régulièrement la direction et les membres de son conseil d'administration des initiatives destinées à prévenir les comportements discriminatoires, notamment en matière de rémunération et de promotion.