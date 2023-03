Factbox-Le PDG de Tesla, Musk, dévoilera la troisième partie de son plan directeur lors de la journée des investisseurs.

PARTIE I (2006)- LE PLAN DIRECTEUR SECRET DE TESLA MOTORS (JUSTE ENTRE VOUS ET MOI) :

construire une voiture de sport et des véhicules électriques abordables

Avant que Tesla ne mette en circulation sa première voiture de série, Musk a fixé des attentes pour trois véhicules : une voiture de sport, une voiture familiale à quatre portes moins chère et un troisième modèle encore plus abordable.

Le plan a été dévoilé en 2006 et le premier modèle, la voiture de sport Roadster, est sorti en 2008 au prix de 89 000 $. En 2012, Tesla a lancé la Model S à un prix de base de 57 400 $, et cinq ans plus tard, elle a lancé la Model 3 dont le prix est maintenant de 42 990 $ pour la version la moins chère.

Le plan ne mentionne pas le Model X, qui a été lancé en 2015.

FOURNIR DES OPTIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À ZÉRO ÉMISSION

S'attaquant à l'argument selon lequel les VE dépendent de centrales électriques polluantes, Musk a déclaré que Tesla vendrait des produits d'énergie durable de SolarCity - le fabricant de panneaux solaires et d'équipements de stockage qu'il a acheté en 2016.

Le plan n'a pas fixé de délais ni d'objectifs de vente.

PARTIE II (2016) - PLAN DIRECTEUR PARTIE DEUX :

EVs ACROSS SEGMENTS

Dans cette itération, Musk a déclaré vouloir que Tesla s'attaque à tous les principaux segments de véhicules, des véhicules grand public aux poids lourds et au transport urbain.

Pour l'instant, Tesla propose des produits dans les segments des SUV et des berlines compactes, ainsi que dans les catégories des berlines et des SUV haut de gamme.

Elle a plusieurs fois retardé le lancement du Cybertruck, qui a été dévoilé en 2019, et devrait maintenant commencer une production limitée cet été. Le constructeur automobile a également commencé les livraisons limitées du camion Semi en décembre, dont le lancement était initialement prévu en 2019.

Tesla a fourni très peu de détails sur le véhicule de transport urbain.

TOITS SOLAIRES ET STOCKAGE DE BATTERIES

Musk avait également prévu de créer un produit solaire intégré qui produirait de l'électricité grâce à des panneaux solaires sur les toits et stockerait l'énergie dans des batteries.

L'entreprise regroupe désormais les panneaux solaires de SolarCity avec le produit de batterie Powerwall de Tesla pour fournir ce service.

SolarCity représentait un tiers du marché des panneaux solaires en 2015, mais sa part a fortement diminué au fil des ans pour atteindre seulement 0,2 % en 2021, selon le cabinet d'analyse Wood Mackenzie.

CAPACITÉ DE CONDUITE AUTONOME

Musk a déclaré qu'un véhicule Tesla se conduira lui-même en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement.

Tesla n'a pas encore atteint la capacité de conduite autonome et les fonctions de conduite autonome de la société, Autopilot et Full Self-Driving (FSD), sont sous la loupe des régulateurs américains.

Musk avait d'abord estimé en 2015 que les véhicules Tesla seraient capables de se conduire eux-mêmes d'ici 2018.

PERMETTRE À LA VOITURE DE GAGNER DE L'ARGENT

Il a déclaré que les consommateurs seront en mesure de convoquer leurs Teslas à conduite autonome de n'importe où. "Vous pourrez dormir, lire ou faire n'importe quoi d'autre en route vers votre destination", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que les consommateurs de Tesla pourront partager leurs Teslas autopilotées et générer des revenus, ce qui réduira considérablement le coût réel de possession au point que presque tout le monde pourra posséder une Tesla.

L'année dernière, Musk a déclaré que Tesla prévoyait de produire en masse un robotaxi sans volant ni pédale d'ici 2024, après avoir manqué plusieurs fois ses objectifs en matière de véhicules à conduite autonome.