Factbox - Les principaux dirigeants de Tesla en Chine

Ils travaillent sur des projets à venir, notamment le Cybertruck, ont indiqué les personnes interrogées, ajoutant que les collègues de Zhu en Chine pensent qu'il est préparé à un rôle plus important à un moment où le PDG Elon Musk cherche à remanier Twitter.

Voici un aperçu de Zhu et d'autres managers clés en Chine qui ont aidé l'usine de Tesla à Shanghai à se remettre de ses fermetures pour permettre au constructeur de véhicules électriques de se rapprocher de ses objectifs de croissance mondiale pour l'année.

TOM ZHU

Zhu, qui est né en Chine mais possède désormais un passeport néo-zélandais, a rejoint Tesla en 2014. Avant cela, il était chef de projet dans une société créée par ses camarades de classe du MBA de l'université de Duke, conseillant les entrepreneurs chinois travaillant sur des projets d'infrastructure à l'étranger.

Zhu supervisait des projets pour Kaibo Engineering en Libye et au Soudan lorsqu'il a été présenté à Cal Lankton, alors directeur de l'infrastructure mondiale de recharge des VE chez Tesla. Lankton a ensuite engagé Zhu pour prendre en charge la construction des installations de recharge de Tesla en Chine, selon l'une des personnes proches de Zhu.

Ces personnes n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Zhu n'a pas pu être joint pour un commentaire et Telsa n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Zhu a pris la direction de la Chine pour Tesla à la fin de 2014, lorsque les ventes de la Model S étaient en déclin sur le plus grand marché automobile du monde.

Sous la direction de Zhu, les voitures Tesla ont été exemptées des règles de restriction de circulation dans les grandes villes telles que Pékin et le constructeur automobile a lancé un adaptateur pour que les voitures puissent être chargées en utilisant une norme de charge chinoise remaniée. Ces mesures ont stimulé les ventes de Tesla en Chine, et ses revenus provenant de la Chine ont plus que triplé en 2016 par rapport à 2015.

Pendant les deux mois de fermeture de COVID à Shanghai, Zhu faisait partie du premier groupe d'employés qui dormaient dans l'usine pour tenter de la faire fonctionner, selon les personnes qui travaillent avec lui.

Après 22 jours d'arrêt, l'usine de Shanghai a repris une production partielle avec un système en "boucle fermée" où des milliers de travailleurs et de fournisseurs ont vécu et travaillé dans l'usine pendant des semaines.

Zhu, un directeur sans histoires qui arbore une coupe à la mode, privilégie les vestes polaires de la marque Tesla et vit dans un appartement subventionné par le gouvernement qui se trouve à 10 minutes de route de la Gigafactory de Shanghai.

Lorsque Tesla a posté une photo sur Twitter la semaine dernière pour célébrer le fait que son usine d'Austin, au Texas, a atteint une étape importante de la production, Zhu faisait partie des centaines d'ouvriers souriant sur le sol de l'usine.

ALLAN WANG

Allan Wang a été promu vice-président en charge des ventes et des livraisons en Chine en juillet, selon son profil Linkedin. Depuis novembre, Tesla propose des incitations et des remises aux acheteurs sur son deuxième marché le plus important. Wang, qui a rejoint Tesla en 2014, a travaillé pour Apple et AMD auparavant.

SONG GANG

Song Gang est directeur d'usine de Giga Shanghai depuis 2018. Il a longtemps été ingénieur de projet chez General Motors et Ford Motor Co avant de passer à la supervision de la production de Zhidou, une startup de VE, en 2015. Song a fait partie des cadres de Tesla qui ont voyagé avec Zhu.