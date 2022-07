Factbox-Spotlight shines on battling lawyers in Twitter-Elon Musk dispute

Voici un aperçu de certains des principaux avocats des deux parties alors que l'affaire s'échauffe devant la Cour de chancellerie spécialisée du Delaware.

POUR TWITTER

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz

William Savitt, avocat de Twitter, co-préside le département des litiges du cabinet d'avocats d'élite de Wall Bourse, Wachtell, qui se concentre sur les litiges dans le Delaware et ailleurs sur les fusions et acquisitions, les courses aux procurations et autres accrochages d'entreprises.

Wachtell a déjà fait partie d'une équipe qui a représenté Musk et le conseil d'administration de Tesla Inc. dans un procès intenté par des actionnaires de Tesla au sujet de l'acquisition, pour 2,6 milliards de dollars, du fabricant de panneaux solaires SolarCity par le constructeur de véhicules électriques. Les documents judiciaires montrent que les avocats Wachtell de Musk ont quitté le litige en 2019. Wachtell faisait également partie des conseillers juridiques du projet de Musk de privatiser Tesla en 2018.

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Brad Sorrels, du cabinet Wilson Sonsini, fondé dans la Silicon Valley, est spécialisé dans les litiges relatifs à des transactions commerciales aigries, avec une liste de clients comprenant Palantir Technologies Inc, Mattel Inc, Stitch Fix Inc et Roku Inc.

Comme Wachtell, Wilson Sonsini n'est pas étranger à Musk et Tesla. Le cabinet a travaillé sur l'introduction en bourse du constructeur automobile en 2010 et a souvent représenté l'entreprise devant les tribunaux.

POUR MUSK

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Alex Spiro, avocat spécialisé dans la défense des cols blancs chez Quinn Emanuel, a représenté Musk dans sa récente tentative d'annuler un règlement de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis concernant des tweets sur la possibilité de privatiser sa société automobile. Il a également défendu avec succès Musk dans un procès en diffamation concernant le tweet de 2018 du magnat de la technologie qualifiant de "pédophile" un spéléologue britannique qui a aidé à sauver une équipe de football thaïlandaise.

Spiro a représenté plusieurs clients célèbres, dont Jay-Z, Bobby Shmurda et Kendall Jenner.

Musk est également représenté par Andrew Rossman, associé de Quinn Emanuel, un responsable du bureau de New York du cabinet qui a de l'expérience dans le traitement des affaires de fusion dans le Delaware.

Skadden, Arps

Michael Ringler, conseiller en matière de transactions commerciales auprès de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, a représenté Musk lors de la rédaction de son accord d'achat de Twitter.

Musk a également confié le procès de Twitter à Edward Micheletti, associé de Skadden, un vétéran de la Cour de chancellerie du Delaware dont la liste de clients comprend Activision Blizzard Inc, Goldman Sachs Group Inc et JPMorgan Chase & Co .