Factbox-Twitter 2.0 : Musk prévient de la faillite, fait volte-face sur la coche bleue lors d'un démarrage chaotique

Twitter a également réduit son personnel de moitié, tandis que Musk a évoqué la possibilité que la plate-forme de médias sociaux fasse faillite.

Musk a récemment demandé aux employés de réfléchir s'ils voulaient rester "travailler de longues heures à haute intensité" ou accepter une indemnité de départ de trois mois de salaire.

Le directeur général de Twitter, qui est également le grand patron de Tesla Inc, a pris les mesures suivantes jusqu'à présent :

* RÉDUCTION DU NOMBRE DE CADRES SUPÉRIEURS

Musk a licencié des cadres supérieurs, dont le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le responsable des affaires juridiques et de la politique Vijaya Gadde, peu après la conclusion de l'opération le 27 octobre.

* LES ANNONCEURS MARQUENT UNE PAUSE

Plusieurs entreprises annonceurs ont pris leurs distances avec Twitter, notamment General Motors, le fabricant d'Oreo Mondelez International, Pfizer Inc et Ford. Il avait auparavant déclaré qu'il voulait que l'entreprise soit "la plateforme publicitaire la plus respectée".

* CONSEIL DE MODÉRATION DU CONTENU

Le 29 octobre, Musk a déclaré qu'il allait mettre en place un conseil de modération du contenu avec des "points de vue très divers".

* LICENCIEMENTS

Licenciement de la moitié des effectifs. La société a licencié plus de 90 % de son personnel en Inde, selon Bloomberg News. Il a également rapporté que Twitter demandait à des dizaines d'employés ayant perdu leur emploi de revenir.

* LANCEMENT D'UN SERVICE À 8 DOLLARS

Twitter lance le 5 novembre un service d'abonnement à 8 $ qui donne à l'utilisateur une coche bleue vérifiée et d'autres fonctionnalités.

* AMÉLIORATIONS DE LA RECHERCHE

Musk a déclaré le 5 novembre que la recherche dans l'application de Twitter serait améliorée. "La recherche dans Twitter me fait penser à Infoseek en 98 ! Elle va également s'améliorer très rapidement", a-t-il tweeté. ()

* TEXTE LONG DANS LES TWEETS

Musk a déclaré le 5 novembre que Twitter ajouterait bientôt la possibilité de joindre du texte long aux tweets, suivie d'une monétisation pour les créateurs pour toutes les formes de contenu. ()

* L'USURPATION D'IDENTITÉ ENTRAÎNERA LA SUSPENSION DU COMPTE

Les utilisateurs de Twitter qui se livrent à des usurpations d'identité sans préciser clairement qu'il s'agit d'un compte "parodique" seront définitivement suspendus sans avertissement, a tweeté Musk le 6 novembre.

* EXACTITUDE DU CONTENU

Musk a déclaré le 6 novembre que la mission de Twitter est de devenir la source d'information la plus précise sur le monde.

* LABEL OFFICIEL

Le 8 novembre, Twitter introduit un label "officiel" pour certains comptes vérifiés, y compris les grands médias et les gouvernements, lors du lancement de son nouveau produit d'abonnement premium à 8 $.

* TUE LE LABEL OFFICIEL

Le 9 novembre, Musk tweete qu'il a "tué" le nouveau label officiel pour les comptes Twitter, le jour même où il a commencé à être déployé.

* SESSION D'ESPACE AVEC LES ANNONCEURS

Le 9 novembre, Musk a déclaré aux annonceurs qu'il avait l'intention de transformer la plate-forme de médias sociaux en une force de vérité et d'arrêter les faux comptes, dans un effort pour apaiser les marques et les agences de publicité qui ont de plus en plus reculé.

* MET EN GARDE CONTRE LA FAILLITE

Lors de son premier appel massif aux employés, Musk a évoqué la possibilité d'une faillite de la plateforme de médias sociaux, rapporte Bloomberg News.

* TWITTER INTERROMPT SON SERVICE À 8 DOLLARS ET RÉTABLIT LE LABEL "OFFICIEL".

Le 11 novembre, Twitter a mis en pause le service d'abonnement au chèque bleu à 8 dollars alors que les faux comptes se multipliaient, et a ramené le badge "officiel" à certains utilisateurs de la plateforme de médias sociaux.

* SPACEX ACHÈTE UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE SUR TWITTER POUR STARLINK

Le 14 novembre, Musk a tweeté que sa société de fusées SpaceX avait acheté une "minuscule" campagne publicitaire sur Twitter pour son service Internet par satellite Starlink.

* RELANCE DU SERVICE 8 $ LE NOV. 29

Le 15 novembre, Musk a déclaré que le service d'abonnement au chèque bleu tant convoité sera relancé le 29 novembre, soit un retard mineur par rapport à son calendrier initial.

* NOUVEAU LEADER POUR TWITTER

Musk a déclaré le 16 novembre qu'il prévoyait de réduire son temps de travail à Twitter et de trouver un nouveau dirigeant pour diriger la société, ajoutant qu'il espérait achever une restructuration organisationnelle au cours de la semaine.

* ULTIMATUM AUX EMPLOYÉS

Le 16 novembre, Musk a envoyé un courriel aux employés de Twitter, disant : "À l'avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore". L'e-mail demandait aux employés de cliquer sur "oui" s'ils voulaient rester dans le coin, avertissant que ceux qui ne répondraient pas avant 17 heures ET le 17 novembre seraient considérés comme ayant démissionné et recevraient une indemnité de départ.