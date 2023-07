General Motors a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, en grande partie parce qu'il prévoit d'investir moins dans de nouveaux produits et de réduire ses coûts d'exploitation d'un milliard de dollars supplémentaires jusqu'à la fin de l'année prochaine.

GM a déclaré que le bénéfice net du deuxième trimestre avait augmenté de près de 52 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires ayant progressé de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente, lorsque la production avait été entravée par des pénuries de semi-conducteurs.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice net de 9,3 à 10,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 8,4 à 9,9 milliards de dollars. Par action, GM prévoit désormais un bénéfice net de 7,15 à 8,15 dollars pour l'année, contre une fourchette de 6,35 à 7,35 dollars auparavant.

Les nouvelles perspectives ne tiennent pas compte des coûts potentiels d'une grève du syndicat United Auto Workers si celui-ci ne parvient pas à conclure un nouveau contrat avec GM avant la date limite du 14 septembre.

Les perspectives plus optimistes de GM interviennent après six mois de demande plus forte et de prix plus élevés que prévu en début d'année, a déclaré Paul Jacobson, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique avec les médias.

Les perspectives de bénéfices plus élevés de GM reflètent également les décisions de réduire les dépenses.

GM a déclaré qu'elle dépenserait entre 11 et 12 milliards de dollars en investissements cette année, alors qu'elle prévoyait auparavant de dépenser entre 11 et 13 milliards de dollars. M. Jacobson n'a pas précisé les projets spécifiques qui seraient supprimés.

"L'accent est mis sur la simplicité pour gagner", a-t-il déclaré.

Le constructeur automobile a déclaré qu'il élargirait également une initiative précédemment annoncée visant à réduire les coûts d'exploitation de 2 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année 2024. GM ciblera désormais un milliard de dollars supplémentaires en frais généraux, marketing et autres coûts, a indiqué M. Jacobson.

Contrairement à la stratégie du PDG de Tesla, Elon Musk, qui consiste à réduire les prix pour accélérer la demande, GM a augmenté le prix moyen des transactions en Amérique du Nord de 1 600 dollars pour atteindre environ 52 000 dollars au cours du dernier trimestre, a indiqué M. Jacobson.

"Nous nous concentrons sur la rentabilité. Nos résultats récents démontrent que nous ne sacrifions pas la marge pour le volume. Nous poursuivrons cette stratégie pour aider à renforcer fondamentalement l'entreprise au-delà de 2023", a-t-il déclaré.

Les décisions de GM de réduire les investissements dans les nouveaux produits et les coûts d'exploitation interviennent alors que les marges bénéficiaires du constructeur automobile sont sous pression. Le bénéfice avant impôt de GM a augmenté par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,2 % du chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Mais pour les six premiers mois de l'année, les marges avant impôts de GM sont tombées à 8,3 % du chiffre d'affaires, contre 8,9 % il y a un an.

Les résultats du deuxième trimestre de GM comprennent une charge de 792 millions de dollars pour de "nouveaux accords commerciaux" avec le fabricant de batteries sud-coréen LG Energy Solution.

GM a déclaré avoir accepté de prendre en charge une plus grande partie des coûts liés au rappel des véhicules électriques Chevrolet Bolt afin de remplacer les batteries LGES susceptibles de s'enflammer. D'autres accords avec LGES devraient permettre à GM de réduire le coût des batteries à l'avenir, a déclaré M. Jacobson, sans donner plus de détails.

En Chine, le deuxième marché de GM, le constructeur automobile a enregistré un bénéfice de 78 millions de dollars, annulant ainsi la perte de l'année précédente. Mais GM gagne encore beaucoup moins que par le passé en Chine, car les marques chinoises de véhicules électriques et Tesla gagnent des parts de marché.

"L'environnement reste difficile", a déclaré M. Jacobson. "Nous avons vu la reprise économique ralentir un peu et une forte concurrence sur les prix là-bas". GM a augmenté ses ventes de véhicules à combustion de 38 %, mais les véhicules à pétrole perdent globalement des parts de marché en Chine. (Reportage de Joseph White et Ben Klayman à Détroit ; rédaction de Matthew Lewis)