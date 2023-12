* LE CHEF DU PROJET DE SUPERORDINATEUR DOJO DE TESLA INC., GANESH VENKATARAMANAN, A QUITTÉ L'ENTREPRISE - BLOOMBERG NEWS

* PETER BANNON, ANCIEN DIRIGEANT D'APPLE INC. EXECUTIVE AND DIRECTOR AT TESLA FOR THE LAST SEVEN YEARS IS NOW LEADING THE PROJECT - BLOOMBERG NEWS Source https://tinyurl.com/48hkw58r