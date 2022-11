Jha de la Maison Blanche : Les propriétaires de plateformes de médias sociaux doivent considérer leur rôle dans la désinformation du COVID

"Vous pouvez décider de faire confiance aux médecins de l'Amérique, ou de faire confiance à un type aléatoire sur Twitter. Ce sont vos choix", a déclaré M. Jha lors d'un point de presse de la Maison Blanche.

"Pour les journalistes et pour les personnes qui possèdent des plateformes, ce que je dirais, c'est que vous devriez réfléchir à ce qu'est votre responsabilité personnelle, et est-ce que vous voulez être une source de désinformation et d'information erronée ? C'est à ces personnes d'en décider", a-t-il déclaré.

M. Jha répondait à une question sur le fait que Twitter permettait aux politiciens et aux autres personnes ayant diffusé des informations erronées sur le vaccin COVID de revenir sur la plate-forme sous la direction du nouveau propriétaire Elon Musk.