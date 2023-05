Joe Biden retire la nomination d'un fonctionnaire à la tête de l'agence américaine de sécurité automobile

La Maison Blanche n'a pas donné de raison à cette décision et s'est refusée à tout commentaire.

Ann Carlson, avocate en chef de l'agence, a été nommée directrice par intérim de la NHTSA en septembre et officiellement nommée à ce poste en mars.

Elle a supervisé les enquêtes de sécurité sur Tesla Inc, les ruptures de coussins de sécurité, les efforts visant à réduire le nombre de décès sur les routes et à renforcer les exigences en matière d'économie de carburant des véhicules.

Le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré que Mme Carlson continuerait à travailler à la NHTSA, mais n'a pas expliqué pourquoi la nomination avait été retirée.

"Les services rendus par Ann ont contribué à faire avancer la mission de la NHTSA, qui est de sauver des vies et de réduire les coûts économiques des accidents de la route", a déclaré M. Buttigieg dans un communiqué. Le nombre de morts sur les routes américaines a augmenté de 10,5 % en 2021 pour atteindre 42 915, soit le nombre le plus élevé de tués sur les routes américaines en une seule année depuis 2005, mais il a baissé de 0,3 % en 2022.

Mme Carlson n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Sa nomination s'est heurtée à une forte opposition, les 13 républicains de la commission sénatoriale du commerce ayant critiqué au début du mois son rôle dans l'élaboration des normes de consommation de carburant en 2021. Ils ont déclaré à Mme Carlson que ces normes étaient "conformes à votre longue carrière d'écologiste sans expérience en matière de sécurité routière".

La NHTSA devrait bientôt proposer de nouvelles normes d'économie de carburant pour 2027 et au-delà.

Jonathan Adkins, directeur de l'association à but non lucratif Governors Highway Safety Association, qui représente les bureaux de sécurité routière des États et des territoires, a déclaré que l'association était profondément déçue par le retrait de la candidature de M. Carlson.

"La GHSA demande instamment à l'administration Biden de nommer une personne ayant une solide expérience en matière de sécurité et pouvant être rapidement confirmée", a écrit M. Adkins sur Twitter.

M. Carlson a pris la tête de la NHTSA après le départ de Steven Cliff en septembre 2022. Cliff a été nommé administrateur adjoint de la NHTSA en février 2021 et a dirigé l'agence à titre intérimaire jusqu'à ce qu'il soit confirmé dans ses fonctions en mai 2022.

Pendant la majeure partie des six dernières années, la NHTSA n'a pas eu d'administrateur confirmé par le Sénat.

Sous l'administration Trump, aucun candidat n'a jamais été confirmé à la tête de la NHTSA et il n'y a pas eu de candidat pendant la majeure partie de la période de quatre ans. L'administration Biden a eu du mal à faire approuver de nombreux candidats clés dans le domaine des transports par un Sénat américain très divisé.