L'Asie tente de rebondir, une semaine tendue en perspective pour l'UE

La semaine s'annonce tendue pour l'Europe qui attend avec anxiété de voir si la Russie reprend le flux de gaz par le gazoduc Nord Stream 1 le 21 juillet, tandis que l'Italie vacille au bord de l'agitation politique si le Premier ministre Mario Draghi démissionne.

"Si les flux de gaz ne reprennent pas de manière significative, les prix du gaz en Europe grimperont en flèche, incitant l'Allemagne et d'autres pays à décréter un rationnement du gaz et de l'électricité, une profonde récession étant pratiquement garantie si cela devait se produire", a déclaré Taylor Nugent, économiste chez NAB.

"Notre scénario de base est que les flux de gaz reprennent".

L'incertitude va hanter la Banque centrale européenne alors qu'elle tient une réunion politique au cours de laquelle elle est susceptible de donner le coup d'envoi d'un cycle de resserrement avec une hausse de 25 points de base.

Les marchés sont également suspendus aux détails d'un outil anti-fragmentation destiné à alléger la pression sur les coûts d'emprunt des membres les plus endettés de l'Union.

Les investisseurs ont trouvé un certain soulagement dans le rallye de vendredi à la Bourse et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,4 %, après avoir perdu 3,5 % la semaine dernière.

Le Nikkei japonais était fermé pour un jour férié, mais les contrats à terme se sont négociés à 27 000 contre 26 788 au comptant, tandis que la Corée du Sud a gagné 1,1 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,2 % dans les premiers échanges, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont progressé de 0,4 %.

Le gratin des entreprises qui déclarent leurs résultats sera présent cette semaine, notamment Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc et Twitter Inc.

Sur les 35 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 80 % ont dépassé les attentes de la Bourse, selon Refinitiv. Les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices de 5,6 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre, contre 6,8 % au début du trimestre.

L'EURO A BESOIN DE GAZ

Les investisseurs ont également été encouragés par le fait que la Réserve fédérale américaine devrait augmenter son taux d'intérêt de "seulement" 75 points de base la semaine prochaine, en partie grâce à un apaisement des craintes d'inflation des consommateurs.

"Cet adoucissement des attentes en matière d'inflation est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que le FOMC n'accélérera pas le rythme des hausses à court terme et qu'il procédera à une hausse de 75 points de base lors de la réunion du FOMC de juillet", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

La semaine est plus légère pour les données américaines, mais la première série d'enquêtes flash sur l'industrie manufacturière mondiale fournira une lecture opportune sur la façon dont les industries se portent ce mois-ci.

La Banque du Japon tient sa réunion de politique générale alors que l'on s'inquiète que la chute vertigineuse du yen augmente le coût des produits de base importés et creuse le déficit commercial du pays.

Pourtant, les marchés supposent que la banque centrale s'en tiendra à ses politiques ultra-allégées, ce qui en fait la seule des grandes banques centrales à ne pas relever ses taux.

Le dollar était un peu plus faible à 138,30 yens, après avoir grimpé de 1,8 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de 139,38 en 24 ans. Contre un panier de devises, il se maintenait à 107,910, loin du sommet de 109,290 de la semaine dernière.

L'euro était un peu plus stable à 1,0089 $, après avoir rebondi d'un creux de deux décennies à 0,9952 $ la semaine dernière.

"Le gazoduc Russie-Europe, actuellement fermé pour maintenance, devrait être remis en service jeudi", a noté Joseph Capurso, économiste à l'ABC. "Toutefois, si le flux de gaz ne reprend pas, l'EUR/USD pourrait chuter d'au moins 2 %."

La hausse des taux d'intérêt et la fermeté du dollar ont été un frein majeur pour l'or non productif qui est resté bloqué à 1 708 $ l'once après avoir perdu 2 % la semaine dernière. [GOL/]

Les prix du pétrole ont dérivé à la baisse alors que le président Joe Biden a poursuivi son voyage au Moyen-Orient dans l'espoir d'obtenir un accord sur une augmentation de la production. [O/R]

Le ministre des affaires étrangères de l'Arabie saoudite a déclaré que le sommet américano-arabe de samedi n'avait pas abordé la question du pétrole et que l'OPEP+ continuerait à évaluer les conditions du marché et à faire le nécessaire.

Le Brent a perdu 82 cents à 100,34 $, tandis que le brut américain a perdu 86 cents à 96,73 $ le baril.