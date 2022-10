L'EPA américaine devrait proposer que les voitures électriques soient éligibles aux crédits de carburant renouvelable -sources

L'Agence américaine de protection de l'environnement devrait proposer que les véhicules électriques soient éligibles aux crédits de carburant renouvelable dans une prochaine proposition sur les mandats de mélange de biocarburants, selon trois sources familières avec le sujet.

L'inclusion des véhicules électriques dans la norme fédérale sur les carburants renouvelables (RFS) serait l'un des plus grands changements apportés au programme depuis son lancement il y a plus de dix ans. L'EPA devrait envoyer la proposition, qui traitera des mandats pour après 2022, à la Maison Blanche pour approbation d'ici la fin de la semaine prochaine, ont déclaré deux des sources.

L'EPA n'a pas confirmé les détails, mais a déclaré que l'agence avait l'intention de respecter les délais pour mettre en œuvre le programme RFS, a déclaré Tim Carroll, porte-parole de l'EPA.

L'administration Biden s'est fixé pour objectif de décarboniser l'économie américaine d'ici 2050 pour lutter contre le changement climatique, un objectif qui nécessiterait l'adoption généralisée des véhicules électriques.

L'inclusion de l'industrie des véhicules électriques dans le RFS ajouterait également un autre acteur puissant dans une politique déjà controversée qui a largement opposé les lobbies du maïs et du pétrole.

Dans le cadre du RFS, les raffineurs de pétrole doivent mélanger des milliards de gallons de biocarburants dans le pool de carburant de la nation, ou acheter des crédits négociables, connus sous le nom de RIN, à ceux qui le font.

Si l'EPA étend le programme RFS pour inclure les voitures électriques, les constructeurs automobiles tels que Tesla Inc pourraient en bénéficier et avoir accès à un nouveau type de crédit, connu dans l'industrie sous le nom de e-RIN, ou RIN électriques. La subvention pourrait également s'étendre à des industries connexes, comme les entreprises de recharge de voitures et les décharges qui fournissent du biogaz renouvelable aux centrales électriques, selon les acteurs du secteur.

Reuters a précédemment rapporté que l'administration Biden s'est appuyée sur Tesla, rencontrant l'entreprise pour l'aider à élaborer le programme e-RIN, selon des e-mails examinés par Reuters.

L'EPA devrait détailler dans sa proposition des mandats annuels de mélange de biocarburants pour plusieurs années au lieu d'une seule, a précédemment rapporté Reuters, attribuant l'information à des sources.

Le passage à un objectif pluriannuel aurait pour but de fournir une certitude à plus long terme aux industries du raffinage et des biocarburants, qui se sont battues presque constamment au sujet des mandats annuels.

L'EPA a reçu l'ordre de proposer une réglementation pour les mandats de 2023 d'ici le 16 novembre, selon un document juridique de juillet. (Reportage de Stephanie Kelly et Jarrett Renshaw ; édition par Marguerita Choy)