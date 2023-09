La pénurie mondiale de techniciens et d'ateliers de réparation indépendants qualifiés pour réparer les véhicules électriques (VE) menace d'augmenter les coûts de réparation et de garantie pour les conducteurs, ce qui pourrait compromettre les échéances à venir en matière de réduction des émissions de carbone des véhicules.

De Milan à Melbourne en passant par Malibu, les organismes de formation de techniciens, les fournisseurs de garanties et les réparateurs affirment que les ateliers de réparation indépendants seront essentiels pour rendre les VE abordables, car ils sont bien moins chers que les concessionnaires.

De nombreux garagistes sont réticents face aux coûts de formation et d'équipement nécessaires pour réparer les VE à haute tension - avec des systèmes de 400 et 800 volts qui pourraient électrocuter et tuer des techniciens imprudents ou non formés en quelques secondes - en particulier avec un nombre relativement faible de VE sur les routes.

Outre les risques d'électrocution, le risque d'incendie des VE, notoirement difficile à éteindre, doit également être pris au sérieux.

Roberto Petrilli, 60 ans, propriétaire d'un atelier de réparation indépendant à Milan, hésite à dépenser 30 000 euros (32 600 dollars) pour l'équipement nécessaire alors que les ventes de VE en Italie sont encore faibles et que le réseau de recharge est minuscule.

"Je suis à sept ans de la retraite et je pense que cela n'en vaut pas la peine", a déclaré M. Petrilli.

Le secteur de la réparation automobile manque déjà de main-d'œuvre depuis la pandémie. L'Institute of the Motor Industry (IMI), basé à Hertford, en Angleterre, développe des cours de formation automobile et déploie actuellement des cours sur les véhicules électriques en Chine et vise à le faire en Inde et dans toute l'Europe. Il prévoit que la Grande-Bretagne, avec l'interdiction de vendre des voitures à combustibles fossiles en 2030, pourrait manquer de 25 000 techniciens en VE d'ici à 2032.

Aux États-Unis, deuxième marché automobile mondial après la Chine, la croissance des ventes de VE a été inférieure à celle de l'Europe, mais le Bureau of Labor Statistics prévoit qu'environ 80 000 emplois d'électriciens seront nécessaires chaque année jusqu'en 2031, ce qui inclut les techniciens chargés de réparer les VE ou d'installer des chargeurs de VE.

L'Australie pourrait manquer de 9 000 techniciens en VE d'ici 2030, selon les prévisions de la chambre de commerce automobile de l'État de Victoria.

Les experts en automobile craignent que les mécaniciens comme M. Petrilli à Milan évitent tout simplement les VE, laissant les consommateurs avec des factures plus élevées et des temps de réparation plus longs.

Les données communiquées à Reuters par le fournisseur britannique de garanties pour les voitures d'occasion Warrantywise montrent que les coûts augmentent déjà : une garantie d'un an pour une Tesla Model 3 coûte plus du triple de la moyenne des modèles à carburant fossile dont le prix est comparable.

Le PDG Lawrence Whittaker a déclaré que Warrantywise devait faire appel à des concessionnaires franchisés coûteux pour réparer les VE, car ils disposent plus souvent de techniciens qualifiés que les magasins indépendants.

M. Whittaker craint que l'augmentation des coûts d'assurance et de garantie ne rende les VE trop onéreux pour de nombreux consommateurs.

"Comment les gens vont-ils pouvoir se permettre de payer des frais de réparation plus élevés ?

LA PEUR DE L'INCONNU

Mark Darvill, directeur général du garage Hillclimb à High Wycombe, à environ 48,3 km au nord-ouest de Londres, a adopté les VE et les hybrides, qui, selon lui, représentent environ 15 % des réparations.

Selon lui, l'investissement de 25 000 livres (31 400 dollars) prévu par Hillclimb pour la formation et l'équipement sera rentabilisé fin 2024, lorsque les VE et les hybrides représenteront 35 % des réparations.

Les clients qui manquent d'options de réparation de VE viennent déjà de loin.

"Ce qui retient beaucoup d'indépendants, c'est la peur de l'inconnu", explique M. Darvill.

L'IMI estime que 20 % des techniciens automobiles britanniques ont reçu une formation sur les VE, mais que seulement 1 % d'entre eux sont qualifiés pour faire plus que de l'entretien de routine.

Les ventes de VE ont fait un bond de 33 % en Grande-Bretagne au cours du premier semestre 2023, mais l'IMI a déclaré que l'adoption des qualifications en matière de VE a chuté de 10 % au premier trimestre et d'environ 31 % au deuxième trimestre par rapport au nombre de personnes ayant suivi ces cours au cours de la même période en 2022.

L'entreprise londonienne de services automobiles haut de gamme Addison Lee exploite des centaines de VE et le directeur du développement durable Andrew Wescott a déclaré qu'il fallait déjà beaucoup plus de temps pour les réparer que pour réparer ses véhicules diesel.

Les constructeurs automobiles se démènent pour former des techniciens. Tesla, le leader du marché, a lancé des cours dans les community colleges américains pour former les futurs techniciens. Tesla propose également des formations sur les véhicules électriques aux ateliers de réparation indépendants aux États-Unis.

Daniel Brown, responsable du développement des produits automobiles chez la société allemande Lucas-Nuelle, qui produit du matériel pour les cours de formation sur les VE, craint que des techniciens non qualifiés ne soient poussés à réparer les VE à haute tension, ajoutant que "ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit blessé".

UN TEMPS TERRIBLEMENT LONG

Certains groupes tentent de remédier à cette pénurie.

La Fondation Siemens a dévoilé un programme de 30 millions de dollars pour former des techniciens américains à l'installation et à l'entretien des chargeurs de VE. [LIEN VERS L'ENCADRÉ SIEMENS]

Le manque de travailleurs qualifiés "ralentira la progression" du passage à l'électrique, a déclaré David Etzwiler, PDG de la fondation. La fondation, qui se concentre sur la formation de la main-d'œuvre et l'éducation, a annoncé le financement pour répondre au besoin "énorme et immédiat" de former des techniciens, a déclaré M. Etzwiler.

La Motor Traders' Association of New South Wales (MTA NSW) - où les VE devraient représenter 50 % des ventes de voitures neuves d'ici 2030 - estime que la formation de base aux VE coûtera 100 millions de dollars australiens (64,7 millions de dollars) pour les quelque 50 000 techniciens automobiles agréés de l'État.

Collin Jennings, responsable des affaires gouvernementales de MTA NSW, a déclaré que les petits ateliers de réparation auront besoin d'une formation subventionnée sur les VE, faute de quoi nombre d'entre eux s'en tiendront probablement aux modèles à carburant fossile. Les distances qui séparent de nombreuses petites villes australiennes font que ce problème est en train de se poser.

"Qui va réparer votre Tesla si elle tombe en panne là-bas ? a déclaré M. Jennings.

L'IMI cherche à obtenir 15 millions de livres du gouvernement britannique pour aider les réparateurs indépendants à financer leur formation, a déclaré son directeur général, Steve Nash.

Mais Nicholas Wyman, directeur exécutif de l'Institut américain pour les compétences et l'innovation sur le lieu de travail, a déclaré que la plupart des réparateurs sont livrés à eux-mêmes.

"Si vous attendez que le gouvernement (américain) prenne des mesures, vous attendrez très longtemps", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9200 euros) (1 $ = 1,5466 dollars australiens) (1 $ = 0,7962 livres) (Reportage de Nick Carey ; Rédaction d'Aurora Ellis)