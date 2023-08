L'Inde travaille à l'élaboration d'une nouvelle politique en matière de véhicules électriques qui réduirait les taxes à l'importation pour les constructeurs automobiles qui s'engagent à fabriquer localement, à la suite d'une proposition de Tesla qui envisage d'entrer sur le marché national, ont déclaré des personnes directement informées.

La politique envisagée pourrait permettre aux constructeurs automobiles d'importer en Inde des VE entièrement construits en bénéficiant d'une taxe réduite à 15 %, contre 100 % actuellement pour les voitures coûtant plus de 40 000 dollars et 70 % pour les autres, ont déclaré deux des sources, dont un haut fonctionnaire du gouvernement indien.

Le modèle Y de Tesla, le plus vendu, par exemple, commence à 47 740 dollars aux États-Unis avant les crédits d'impôt.

"La proposition de Tesla est bien comprise et le gouvernement se montre intéressé", a déclaré le fonctionnaire, qui connaît bien le dossier.

Si une telle politique est adoptée, elle pourrait se traduire par une réduction drastique du coût des VE importés, ce que les constructeurs automobiles locaux ont voulu éviter. Elle pourrait également permettre à des constructeurs automobiles internationaux, autres que Tesla, d'exploiter le troisième marché automobile mondial, où les ventes de VE représentent moins de 2 % des ventes totales de voitures, mais connaissent une croissance rapide.

La baisse des taxes à l'importation pourrait aider Tesla à vendre toute sa gamme de modèles en Inde, et pas seulement la nouvelle voiture qu'il souhaite fabriquer localement, a déclaré une troisième source.

D'autres pays ont pris des mesures similaires pour stimuler les engagements en matière de fabrication de VE. L'Indonésie, par exemple, a proposé de réduire les droits d'importation de 50 % à zéro pour les fabricants de VE qui prévoient des investissements, une mesure qui semble destinée à attirer les acteurs chinois et Tesla.

Les ministères indiens du commerce et des finances, ainsi que Tesla, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. La politique en est encore au stade initial des délibérations et le taux d'imposition final pourrait changer, ont déclaré deux des sources.

Tesla a tenté pour la première fois de s'implanter en Inde en 2021 en faisant pression sur les autorités pour qu'elles abaissent la taxe à l'importation de 100 % pour les VE. L'année dernière, les négociations entre Tesla et le gouvernement indien ont échoué lorsque les fonctionnaires ont fait savoir que l'entreprise devrait d'abord s'engager à fabriquer localement.

Plus récemment, Tesla a déclaré aux autorités indiennes qu'elle souhaitait créer une usine locale et fabriquer un nouveau véhicule électrique dont le prix serait de l'ordre de 24 000 dollars, soit environ 25 % de moins que son modèle actuel, à la fois pour le marché indien et pour l'exportation.

"BEAUCOUP DE DÉLIBÉRATIONS

En dehors des États-Unis, Tesla possède actuellement une usine à Shanghai - sa plus grande usine au monde - et une autre près de Berlin. Elle construit une nouvelle usine au Mexique qui se concentrera sur une nouvelle plateforme de véhicules électriques grand public dont M. Musk a dit qu'elle réduirait les coûts pour les consommateurs.

En ce qui concerne les projets indiens, Rohan Patel, cadre supérieur de Tesla chargé des politiques publiques et du développement commercial, a rencontré ces dernières semaines de hauts responsables en privé. Le Premier ministre Narendra Modi, qui s'est entretenu avec le PDG Elon Musk en juin, suit de près les progrès réalisés, selon Reuters.

L'une des sources a déclaré que Tesla a dit aux responsables indiens qu'une usine potentielle en Inde pourrait fonctionner à pleine capacité d'ici 2030.

Les responsables indiens ont fait savoir qu'il n'y aurait pas d'incitations spéciales pour l'entrée de Tesla sur le marché, et la proposition d'une faible taxe à l'importation, conditionnée à un engagement de fabrication, a été vantée par Tesla pour satisfaire les deux parties, ont déclaré les sources.

Néanmoins, New Delhi examinera lentement la proposition politique, car toute réduction des taxes sur les VE importés pourrait perturber le marché et contrarier les acteurs locaux tels que Tata Motors et Mahindra and Mahindra, qui investissent dans la construction de voitures électriques sur le territoire national.

"Cela va faire l'objet de nombreuses délibérations, même si le gouvernement tient à avoir Tesla. C'est à cause de l'impact sur les acteurs nationaux", a déclaré le fonctionnaire indien. (Reportage d'Aditi Shah, Aditya Kalra et Nikunj Ohri ; Reportage complémentaire de Shivangi Acharya ; Rédaction de Kevin Krolicki et Raju Gopalakrishnan)