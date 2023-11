Le syndicat United Auto Workers a déclaré mercredi qu'il lançait une initiative inédite pour organiser publiquement l'ensemble du secteur automobile non syndiqué après avoir obtenu de nouveaux contrats avec les trois constructeurs automobiles de Détroit.

L'UAW, dont le siège est à Detroit, a déclaré que les travailleurs de 13 constructeurs automobiles non syndiqués annonçaient des campagnes simultanées à travers le pays pour rejoindre le syndicat, notamment chez Tesla, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Rivian, Nissan, BMW et Mercedes-Benz.

Ces constructeurs automobiles emploient près de 150 000 travailleurs dans leurs usines d'assemblage aux États-Unis, soit à peu près le même nombre que ceux employés par les trois entreprises de Détroit avec lesquelles l'UAW vient de signer de nouveaux accords de travail, a indiqué le syndicat.

"À tous les ouvriers de l'automobile qui travaillent sans bénéficier des avantages d'un syndicat, c'est maintenant votre tour", a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain, dans une vidéo publiée sur un site web et invitant les ouvriers de l'automobile à signer des cartes électroniques pour obtenir une représentation syndicale.

"L'argent est là. Le moment est venu", a-t-il ajouté. "Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir comment vous allez payer votre loyer ou nourrir votre famille pendant que l'entreprise gagne des milliards. Une vie meilleure est possible.

Les accords conclus par l'UAW avec General Motors, Ford Motor et Stellantis prévoient une augmentation de 25 % des salaires de base jusqu'en 2028, une réduction du délai nécessaire pour atteindre le salaire le plus élevé, qui passe de huit à trois ans, une augmentation de 150 % du salaire des travailleurs temporaires et leur titularisation.

L'UAW a détaillé sa stratégie de syndicalisation. Le syndicat a déclaré que si 30 % des travailleurs d'une usine non syndiquée signaient des cartes d'adhésion, il le rendrait public. Si 50 % des travailleurs cherchent à adhérer, l'UAW organisera un rassemblement avec Fain pour vanter ses efforts. À 70 % et avec un comité d'organisation en place, l'UAW chercherait à obtenir la reconnaissance ou exigerait un vote de représentation syndicale.

L'action de l'UAW auprès des constructeurs automobiles non syndiqués fait écho à l'approche adoptée avec les Trois de Detroit, où le syndicat a négocié simultanément avec les trois constructeurs pour parvenir à un accord après une grève de six semaines.

Cette initiative intervient alors que plusieurs constructeurs automobiles étrangers ont annoncé d'importantes augmentations de salaires et d'autres compensations en réponse aux contrats de l'UAW, ce que de nombreux analystes et responsables de l'industrie considèrent comme une tentative de tenir l'UAW à l'écart de leurs usines.

Ce mois-ci, le président américain Joe Biden a soutenu l'UAW dans ses efforts pour syndiquer d'autres constructeurs automobiles. "Je veux ce type de contrat pour tous les travailleurs de l'automobile et j'ai le sentiment que l'UAW a un plan pour cela", a-t-il déclaré lors d'un événement avec Fain.

Depuis des décennies, l'UAW cherche en vain à syndiquer les usines automobiles exploitées par des constructeurs étrangers. Les tentatives de syndicalisation des usines Nissan dans le Mississippi et le Tennessee ont échoué à une large majorité, et deux tentatives de syndicalisation de l'usine VW à Chattanooga, dans le Tennessee, ont échoué à une plus faible majorité.

Le nouveau site de recrutement de l'UAW - UAW.org/join - reprend les critiques formulées par le groupe à l'encontre des trois constructeurs automobiles de Detroit au cours de sa campagne de négociation, notamment en ce qui concerne les bénéfices des entreprises et les rémunérations des PDG.

Le site demande aux travailleurs de Tesla de s'affilier, en disant que le PDG "Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, avec une valeur nette de 230 milliards de dollars. La production américaine a plus que doublé depuis 2020 et les ventes de Teslas sont en plein essor. La question est de savoir si les travailleurs de Tesla recevront leur juste part."

L'UAW a déclaré que l'une de ses campagnes les plus fortes se déroulait dans le complexe d'assemblage de Toyota à Georgetown, dans le Kentucky, où 7 800 travailleurs construisent les Camry, RAV4 et Lexus ES. Les responsables syndicaux ont à plusieurs reprises désigné Toyota comme une cible privilégiée. (Reportage de David Shepardson à Washington, édition de Ben Klayman et Matthew Lewis)