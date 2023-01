L'action Tesla commence l'année 2023 en baisse en raison des inquiétudes liées à la faiblesse de la demande et aux problèmes logistiques.

La dernière glissade a eu lieu après que le constructeur automobile le plus précieux au monde ait manqué les estimations pour les livraisons du quatrième trimestre, malgré la livraison d'un nombre record de véhicules.

Au moins quatre maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de cours et leurs estimations de bénéfices, cherchant une plus grande baisse après que le titre ait subi sa plus grande perte annuelle depuis son entrée en bourse en 2010.

Le résultat "a été obtenu au prix d'incitations plus élevées, ce qui suggère une baisse des prix et de la marge", a déclaré le courtier J.P. Morgan dans une note, abaissant son objectif de cours de 25 dollars à 125 dollars.

Les actions du constructeur de véhicules électriques s'échangeaient à 117 $ avant la cloche, après avoir perdu 65 % de leur valeur boursière en 2022, leur pire année jamais enregistrée.

La société, qui a connu un pic de capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars, a maintenant une évaluation d'environ 390 milliards de dollars.

Cela en fait toujours le constructeur automobile le plus précieux au monde, même si sa production ne représente qu'une fraction de celle de rivaux tels que le japonais Toyota Motor Corp.