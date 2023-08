Les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla ont augmenté de 4,5 % lundi, mettant fin à une série de six séances de baisse, après que la société de courtage Baird Equity Research a ajouté le titre à sa liste des "meilleures idées".

La société de courtage a déclaré que les réductions de prix et leur impact sur les marges seront le moteur du récit au second semestre de l'année, mais que d'autres catalyseurs potentiels pour l'action comprennent le lancement de Cybertruck, l'adoption plus large de la conduite autonome complète et l'expansion sur de nouveaux marchés.

Les actions de Tesla ont augmenté d'environ 85 % depuis le début de l'année grâce à la croissance des ventes malgré une compression des marges et à l'espoir d'une adoption plus large de son logiciel de conduite autonome.

Les investisseurs baissiers mettront l'accent sur la baisse de la production, a déclaré M. Baird, mais il a ajouté que Tesla était toujours en bonne voie pour atteindre sa prévision de production de 1,8 million de véhicules cette année.

Tesla a déclenché une guerre des prix en début d'année et a réduit la semaine dernière les prix de trois modèles en Chine. Elle a également lancé une version moins chère de la berline Model S et du SUV Model X le 14 août, dans le but de stimuler la demande et de s'emparer d'une plus grande part du marché.

Les actions du constructeur automobile le plus coté au monde ont un multiple cours/bénéfice à terme, une référence largement utilisée pour évaluer les actions, de 50,15, comparé à 26,58 pour Apple et 6,14 pour Ford Motor, ce qui les rend plus chères.

La maison de courtage a également déclaré que le sentiment pour l'action du fabricant de camionnettes électriques Rivian Automotive s'améliorait, ajoutant que les améliorations de coûts ont commencé à se matérialiser à mesure que la production de composants clés est internalisée.