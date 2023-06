L'action Tesla met finalement fin à une série record de 13 jours de hausse qui a ajouté 200 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise

La série de gains record de 13 jours de Tesla a finalement pris fin mercredi, l'action clôturant en légère baisse après une période qui a vu le constructeur automobile américain ajouter plus de 200 milliards de dollars à sa valeur.

Au cours de cette période, les actions de Tesla ont augmenté de plus de 40 %, portant sa valeur de marché à environ 814 milliards de dollars. L'augmentation de la capitalisation boursière au cours de cette période s'est élevée à près de 240 milliards de dollars, soit plus que la valeur totale de Toyota au Japon, le deuxième constructeur automobile le plus important au monde.

Le rallye a été lancé par l'annonce de l'adoption du système de recharge de Tesla par les anciens constructeurs automobiles américains Ford et General Motors. Ainsi, 60 % du marché américain des véhicules électriques sont équipés du North America Charging Standard (NACS) utilisé par Tesla, même si d'autres systèmes de charge concurrents sont utilisés dans le monde entier.

Le cours de l'action du constructeur de voitures électriques dépasse encore largement les prévisions de Wall street, s'établissant à 28 % au-dessus de l'objectif médian de 200 $ des analystes de Wall street, selon les données de Refinitiv.

"Ce qui a changé pour la rue au cours du mois dernier, c'est la reconnaissance avec les partenariats de superchargeurs Ford et GM que la valorisation de la somme des pièces de Tesla commence enfin à être exploitée", ont écrit les analystes de Wedbush Securities dans une note.

Grâce à cette hausse, le ratio cours/bénéfice stratosphérique de l'entreprise dépasse de loin celui des autres constructeurs automobiles. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Tesla est d'environ 62, juste en dessous du niveau de 63,7 affiché par Amazon.com.

Wedbush a comparé la progression des actions de Tesla à celle d'Amazon, qui, pendant des années, a déjoué les attentes de nombreux investisseurs qui pensaient que ses actions finiraient par chuter. Les actions Tesla se sont effondrées en 2022, perdant 65 % de leur valeur, ce qui a permis aux vendeurs à découvert de gagner beaucoup d'argent.

La hausse de 13 jours a coûté aux vendeurs à découvert plus de 7 milliards de dollars en pertes liées à la valeur de marché, ce qui porte les pertes depuis le début de l'année à près de 12,7 milliards de dollars, selon S3 Partners. (Reportage de Chavi Mehta et Aditya Soni à Bengaluru ; rédaction de David Gaffen et Maju Samuel)