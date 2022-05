L'activité publicitaire de Twitter pourrait exploser, les annonceurs fondant leurs espoirs sur Musk.

Mais au cours des semaines qui se sont écoulées depuis le 25 avril, date à laquelle le directeur général de Tesla Inc a annoncé l'opération, l'attitude de Madison Avenue à l'égard de la future version de Twitter de Musk évolue.

L'optimisme s'installe et se manifeste de deux manières.

Certains acheteurs de publicité espèrent tirer de meilleures affaires d'une entreprise en pleine transition. D'autres parient sur le fait que Musk, qui débite quotidiennement de nouvelles idées de produits sur Twitter, peut réaliser ce que Twitter n'a pas réussi à faire, à savoir lancer de nouveaux produits plus rapidement, selon les responsables publicitaires qui ont parlé à Reuters.

La croyance est que la poussée de Musk pour un développement plus rapide des produits attirera plus de nouveaux utilisateurs qui deviendront la base d'un meilleur environnement marketing.

Il s'agit d'un changement par rapport aux perspectives sombres de l'industrie de la publicité après que Musk ait semblé jeter de l'eau froide sur l'activité publicitaire de 5 milliards de dollars de Twitter, en tweetant que la société devrait être un forum pour la liberté d'expression et en remettant en question la dépendance de la plate-forme vis-à-vis des publicités pour les revenus.

Selon les diapositives que Musk a présentées aux investisseurs, il s'attend à ce que Twitter atteigne 931 millions d'utilisateurs d'ici 2028, contre 229 millions au dernier trimestre, et que les recettes publicitaires fassent plus que doubler pour atteindre 12 milliards de dollars, ce qui représente environ 45 % de ses recettes totales au cours de la même période, a rapporté le New York Times.

Malgré les déclarations répétées de Musk sur la minimisation de la censure du contenu sur la plate-forme, il est apparu dans une vidéo lundi avec le chef de l'industrie de l'Union européenne, Thierry Breton, pour discuter de la prochaine loi sur les services numériques, qui obligera les plates-formes à freiner le contenu illégal. Musk a déclaré qu'il était "tout à fait d'accord" et a approuvé "tout ce que [Breton] a dit."

À court terme, certaines agences de publicité conseillent déjà à leurs clients de jeter un regard neuf sur leurs activités avec Twitter.

Un cadre d'une agence de publicité qui a refusé d'être nommé a déclaré qu'ils s'attendaient à ce que des négociations commencent dans les mois à venir pour obtenir des prix publicitaires plus bas au nom de certains clients, car Twitter pourrait être plus flexible pendant la période d'incertitude avant que Musk ne conclue son accord de rachat.

Code3, une agence qui a travaillé avec des marques comme Chipotle, Dior et Gap, conseillera à certains clients d'envisager d'augmenter leur investissement sur Twitter à court terme pour profiter du buzz que Musk a contribué à générer sur la plate-forme, a déclaré Lizzy Glazer, vice-présidente de la planification des connexions chez Code3.

Mardi, Musk a déclaré lors d'une conférence du Financial Times qu'il annulerait la suspension permanente de Twitter concernant l'ancien président américain Donald Trump.

Les responsables de la publicité et du marketing qui se sont entretenus avec Reuters ont déclaré qu'ils surveillaient de près les changements que Twitter pourrait apporter à la plate-forme. La plupart des annonceurs n'ont pas encore modifié leurs dépenses de manière significative, ce qui atténue les craintes d'abandon de Twitter.

Certains experts prévoient que Twitter pourrait en fait devenir un environnement plus attrayant pour les marques sous la direction de Musk.

Musk pourrait aider à secouer Twitter pour qu'il soit plus compétitif avec de nouvelles fonctionnalités et conduire à une plus grande croissance des utilisateurs, a déclaré Erica Patrick, directrice des médias sociaux payants à l'agence de publicité Mediahub Worldwide, qui compte Netflix Inc et Fox Sports parmi ses clients.

"Twitter a toujours été en quatrième position en tant que plateforme sociale", a-t-elle déclaré. "(Musk) innove et il sait sortir des sentiers battus. Si c'est une entreprise privée, elle peut faire beaucoup plus rapidement."

Même le fait de s'attendre à ce que la propriété de Musk puisse conduire à des règles plus souples en matière de contenu sera un avantage pour certains spécialistes du marketing qui cherchent à tirer parti des événements viraux, a déclaré Ishan Goel, fondateur de Goel Strategies, une agence de marketing qui a travaillé avec des marques comme Hulu et Colgate.

"En tant que spécialiste du marketing, vous obtenez le moment le plus viral lorsqu'il y a une perturbation", a-t-il déclaré.