L'ambitieux programme de GM pour montrer aux investisseurs qu'il peut surpasser Tesla

General Motors Co a présenté mercredi un programme ambitieux visant à convaincre les investisseurs qu'il est en train de se transformer en une entreprise plus rentable, axée sur les logiciels, qui défiera Tesla pour le leadership des véhicules électriques d'ici 2030.

Parmi les initiatives, GM :

Il a indiqué que le constructeur automobile de Détroit allait doubler son chiffre d'affaires annuel pour atteindre près de 250 milliards de dollars d'ici 2030, avec des marges accrues.

Il prévoit d'être le leader du marché américain des véhicules électriques, tout en augmentant ses bénéfices sur les véhicules à moteur à combustion interne.

Il a déclaré que les futurs véhicules électriques comprendront un crossover Chevrolet à 30 000 dollars, des crossovers Buick, des camions Chevrolet, GMC et Hummer, et plusieurs mod�les Cadillac.

Plus de 50 % de ses usines nord-américaines et chinoises seront en mesure de construire des véhicules électriques d'ici 2030.

Elle prévoit de dévoiler son nouveau pick-up électrique Chevrolet Silverado en janvier au Consumer Electronics Show annuel, et proposera des versions pour particuliers et pour flottes, avec une autonomie de plus de 400 miles entre les charges.

Ultifi a été décrit comme une plateforme logicielle de bout en bout qui augmentera la valeur de ses véhicules en permettant une gamme de services et de fonctionnalités numériques fournis et mis à jour sans fil à ces véhicules.

Elle sera proposée par abonnement sur les modèles haut de gamme à partir de Cadillac en 2023, tandis que Super Cruise sera plus largement disponible sur les modèles grand public.

* S'associera à GE Renewable Energy pour développer une chaîne d'approvisionnement en terres rares et autres matériaux utilisés dans la fabrication des véhicules électriques et des batteries.