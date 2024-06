L'armée de petits investisseurs alliés d'Elon Musk a fait un tour de piste en approuvant son plan de rémunération de 56 milliards de dollars après que le PDG de Tesla a déclaré que les actionnaires votaient pour l'approuver à une large majorité malgré l'opposition des grandes institutions.

Les investisseurs familiaux, qui détiennent une part exceptionnellement élevée du capital du fabricant de véhicules électriques, sont généralement peu enclins à voter. Toutefois, dans une rare manifestation de soutien, nombre d'entre eux font campagne sur les médias sociaux depuis des semaines pour que la rémunération du célèbre PDG milliardaire soit rétablie après qu'une juge du Delaware l'a annulée en janvier, estimant que M. Musk avait contrôlé le processus de manière inappropriée.

"La tentative de destruction de Tesla a été déjouée par les actionnaires individuels", a déclaré Omar Qazi dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X après la mise à jour de M. Musk. "Tesla est sauvée", a déclaré Omar Qazi, qui publie sous le pseudonyme @WholeMarsBlog et compte plus de 476 000 abonnés.

Le leader du marché des véhicules électriques doit annoncer officiellement le résultat du vote lors de son assemblée générale annuelle qui commence à 16h30 EDT (2030 GMT) jeudi. Les investisseurs institutionnels semblaient divisés sur la question. Si certains ont soutenu la rémunération de M. Musk, d'autres, comme le California Public Employees' Retirement System et les sociétés de gestion Glass Lewis et Institutional Shareholder Services, ont exhorté les actionnaires à la rejeter, la qualifiant d'excessive.

"Lorsque les institutions et les sociétés de conseil en matière de procuration penchent dans une direction, il est très rare que le vote aille dans l'autre sens", a déclaré à Reuters John Lawrence, associé du cabinet d'avocats Baker Botts. "Cela montre dans ce cas que l'entreprise a compris le pouvoir des médias sociaux.

Le soutien des investisseurs individuels et de certaines grandes institutions a été déterminant pour faire basculer le vote en faveur de M. Musk, a déclaré à Reuters une source au fait du décompte préliminaire.

"NOUS VOUS SOUTENONS"

M. Musk jouit d'une popularité mondiale pour avoir transformé Tesla d'une startup en un mastodonte de plusieurs milliards de dollars et pour l'innovation dans ses autres entreprises, notamment le fabricant de fusées SpaceX. Mais pour tenir tête aux puissants investisseurs qui ont voté "non" à son plan de rémunération, il lui fallait plus qu'une base de fans.

Depuis des semaines, les médias sociaux sont en ébullition : de nombreux utilisateurs, tels qu'Alexandra Merz, qui publie sur la plateforme X sous le nom de @TeslaBoomerMama, appellent les gens à voter. Ces efforts ont incité certaines banques et sociétés de courtage non américaines à autoriser les investisseurs de Tesla à voter, ce qui n'était pas le cas auparavant.

"Ne vous foutez pas des actionnaires de Tesla au détail", a posté M. Merz jeudi, en remerciant les personnes qui ont voté. "Vos votes permettront de remédier à une véritable injustice".

Musk lui-même a également cherché activement à obtenir leur soutien en publiant régulièrement des messages sur les médias sociaux. Il a créé un site web distinct pour informer les investisseurs sur les propositions, qui comprennent également la réincorporation de la société au Texas, et sur la manière de voter. Le conseil d'administration de l'entreprise a régulièrement envoyé des lettres aux actionnaires, soulignant l'importance de Musk dans Tesla et faisant allusion aux risques de perdre son intérêt si le plan de rémunération était rejeté. Musk a même offert des visites de l'usine Tesla à certains investisseurs qui voteraient.

Le plan a fonctionné. Environ 90 % des investisseurs individuels qui ont voté se sont prononcés en faveur du plan, a indiqué M. Musk dans un message publié sur X au cours du week-end. L'approbation est cruciale, car M. Musk est confronté à un combat juridique difficile pour convaincre le juge du Delaware qui a déclaré que le conseil d'administration de Tesla lui était "redevable", alors que Tesla risque également de faire face à de nouvelles poursuites judiciaires concernant le dernier vote. Les petits investisseurs ont néanmoins assuré qu'ils continueraient à soutenir l'entreprise.

"Les actionnaires se sont exprimés, une fois de plus, et nous espérons que nos votes pourront désormais compter officiellement", a déclaré Alicia, une utilisatrice de X, dans un message. "@elonmusk, nous avons toujours cru en vous et nous continuerons à le faire. Nous vous soutenons !" (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco ; Reportage complémentaire de Greg Roumeliotis, Rédaction de Matthew Lewis)