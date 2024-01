La mise en garde d'Elon Musk concernant le développement de l'IA et de la robotique en dehors de Tesla, à moins qu'il n'obtienne plus de contrôle des votes, pourrait empiéter sur ses devoirs en tant que PDG et soulever des questions sur la valorisation du constructeur automobile, ont déclaré des experts en gouvernance et des analystes.

Le milliardaire au franc-parler a déclaré lundi qu'il serait "mal à l'aise" de faire de Tesla un leader dans ces technologies s'il ne disposait pas d'environ 25 % des droits de vote au sein de l'entreprise.

"Suffisamment pour avoir de l'influence, mais pas au point de pouvoir être renversé. À moins que ce ne soit le cas, je préférerais construire des produits en dehors de Tesla", a-t-il déclaré sur son média social X.

Cette décision marque un tournant brutal pour Musk, qui a longtemps présenté Tesla comme une "entreprise d'IA/robotique" en raison de son logiciel partiellement automatisé "Full Self-Driving" et de ses prototypes de robots humanoïdes.

"Le problème, c'est que ses tweets suggèrent qu'en sa qualité de PDG et de directeur, il ne se contente pas de refuser des opportunités rentables pour Tesla en fonction de ses préférences personnelles, mais qu'il les redirige vers ses entreprises privées", a déclaré Ann Lipton, professeure à la Tulane Law School.

"Il s'agit d'un conflit d'intérêts qui suggère une violation de ses obligations fiduciaires envers Tesla.

Certains analystes ont également déclaré que toute initiative visant à transférer le développement technologique en dehors de Tesla ne ferait que nuire à la valeur de ses actions en supprimant des opportunités de croissance potentielles.

Musk et Tesla n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

Les PDG et les administrateurs n'ont pas le droit de s'approprier une opportunité commerciale qui appartient à l'entreprise, en vertu d'un principe juridique appelé "doctrine de l'opportunité d'entreprise".

"Il serait illégal pour lui d'aller de l'avant avec la construction des technologies dont Tesla a fait la promotion sans l'autorisation de l'entreprise", a déclaré Charles Elson, directeur fondateur du Weinberg Center for Corporate Governance à l'université du Delaware.

Musk, premier investisseur de Tesla avec une participation de 13 %, possède plusieurs entreprises, dont SpaceX, Neuralink, X et xAI - sa dernière entreprise qui espère concurrencer OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

Mais le nombre de voix qu'il détient dans Tesla a diminué au cours des deux dernières années, car il a vendu des dizaines de milliards d'actions de l'entreprise pour financer son achat de la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

La participation de Musk dans Tesla atteindrait près de 23 % s'il exerçait toutes ses options d'achat d'actions, mais il pourrait être contraint d'en vendre une partie pour payer les impôts liés à l'exercice.

DES EXIGENCES QUI RELÈVENT DE LA POSTURE

"Musk tente de récupérer le contrôle qu'il a perdu en vendant des actions pour financer Twitter", a déclaré Garrett Nelson, analyste chez CFRA Research. "Nous considérons les demandes de M. Musk comme une manœuvre avant la décision du tribunal du Delaware concernant son régime de rémunération antérieur.

Le PDG de Tesla est en attente d'une décision dans le cadre d'un procès intenté par un actionnaire qui l'accuse d'avoir utilisé sa position dominante au sein du conseil d'administration de l'entreprise pour obtenir une rémunération démesurée qui ne l'obligeait pas à travailler à plein temps pour le fabricant de véhicules électriques.

L'investisseur, Richard Tornetta, a demandé au tribunal d'annuler le plan de rémunération, ce qui, s'il est accepté, pourrait rendre difficile l'acceptation par le conseil d'administration d'un nouveau plan de rémunération d'un montant similaire.

Selon une estimation de la société Equilar, spécialisée dans la recherche sur la rémunération des cadres, le salaire de M. Musk était environ six fois plus élevé que la rémunération combinée des 200 cadres les mieux payés en 2021.

Lundi, M. Musk a déclaré qu'il n'y avait pas de "querelle" avec le conseil d'administration au sujet de son nouveau plan de rémunération et que le verdict en suspens freinait les discussions.

Certains experts estiment que le conseil d'administration ne s'opposera guère à ses exigences, compte tenu de son importance au sein de Tesla et des liens étroits qu'il entretient avec plusieurs de ses membres, dont son frère Kimbal.

"Le conseil d'administration de Tesla est généralement tolérant à l'égard de son comportement erratique dans le passé, de sorte qu'il est plus facile, par rapport à d'autres entreprises technologiques, de faire passer une telle demande", a déclaré Xu Jiang, professeur associé à la Fuqua School of Business de l'université Duke.

"Il se heurtera probablement à l'opposition farouche des principaux actionnaires, tels que Vanguard et BlackRock. Je pense que l'opposition éventuelle des membres du conseil d'administration résulterait de leur crainte de l'opposition des actionnaires".

Ryan Brinkman, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que les derniers commentaires de M. Musk augmentaient les chances de le voir quitter son poste de PDG ou, du moins, de lui attribuer des actions, ce qui aurait pour effet de diluer les avoirs des investisseurs. Il a ajouté que l'expression publique des opinions de M. Musk pourrait avoir été un moyen de pression sur le conseil d'administration.

Certains observateurs de Tesla estiment que l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'apaiser Musk ou de risquer de nuire aux efforts déployés en matière d'IA et de robotique.

"Si on ne lui donne pas ce qu'il veut, il s'assiéra et les laissera mourir dans les vignes. Ce n'est pas dans l'intérêt des investisseurs", a déclaré Gene Munster, associé gérant de Deepwater Asset Management. (Reportage d'Aditya Soni et Akash Sriram à Bengaluru, et Hyunjoo Jin à San Franciso, complément d'information de Tom Hals à Wilmington, Delaware, édition de Ben Klayman, Peter Henderson et Maju Samuel)