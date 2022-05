L'économie de Shanghai touchée de toutes parts en avril par le verrouillage de COVID

Le centre commercial de la Chine, Shanghai, a fait état vendredi d'un large déclin de son économie le mois dernier, alors qu'un verrouillage COVID à l'échelle de la ville a entraîné la fermeture d'usines et le maintien des résidents chez eux, suscitant l'inquiétude des entreprises étrangères quant à leur présence dans le pays.

La production des industries de Shanghai, situées au cœur de la fabrication dans le delta du fleuve Yangtze, a diminué de 61,5 % en avril par rapport à l'année précédente, a déclaré le bureau local des statistiques.

C'est pire que la baisse de 7,5 % enregistrée en mars et c'est la plus forte baisse mensuelle depuis au moins 2011.

Shanghai, où sont basées les usines de sociétés telles que Tesla et Semiconductor Manufacturing International Corp, représente 30 % de la fabrication des principaux composants automobiles de la Chine et 40 % de sa capacité de fabrication de puces.

Alors que le nombre de dossiers COVID de Shanghai a diminué et que la ville de 25 millions d'habitants prévoit de normaliser sa vie en juin, les analystes affirment que l'impact de son verrouillage a une grande portée, soulevant des inquiétudes quant au rôle de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, car de nombreuses multinationales pourraient réévaluer leurs risques opérationnels en Chine.

Même si le verrouillage est levé le mois prochain, les restrictions sur les voyages à l'étranger de ses citoyens et le risque de nouvelles poussées d'Omicron attisent l'incertitude, ont déclaré des représentants de la Chambre de commerce européenne en Chine lors d'une table ronde lundi.

"De nombreuses entreprises et personnes envisagent sérieusement leur présence en Chine", a déclaré Bettina Schoen-Behanzin, vice-présidente de la chambre.

En avril, les ventes au détail de Shanghai ont chuté de 48,3 %, ce qui est nettement plus important que la baisse de 11,1 % enregistrée au niveau national et la plus forte baisse enregistrée par la ville depuis au moins 2011.

Cela a tiré vers le bas l'ensemble des ventes au détail dans le delta du fleuve Yangtze, qui ont plongé de plus de 30 %.

Les ventes immobilières par surface de plancher ont diminué de 17 % en janvier-avril, contre une croissance de 4,0 % au cours des trois premiers mois. Pour le seul mois d'avril, les ventes ont plongé de 88 %, selon les calculs de Reuters basés sur les données des quatre mois. (Reportage d'Ellen Zhang et Ryan Woo ; édition de Jacqueline Wong et Sam Holmes)