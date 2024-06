L'enquête anti-subventions de l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois a ralenti les ventes de véhicules électriques des entreprises chinoises et nui à leur confiance dans l'investissement en Europe, selon une enquête menée auprès des entreprises chinoises de véhicules électriques mercredi.

Quelque 82 % des entreprises de véhicules et de chaînes industrielles ont déclaré que l'enquête sur les subventions avait érodé leur confiance dans l'investissement en Europe dans un avenir proche, selon l'enquête réalisée par la Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE et le Service d'information économique de Chine. Le sondage, réalisé en avril et mai, fait partie d'un rapport sur les fabricants chinois de véhicules électriques et l'Europe.

Au total, 73 % des personnes interrogées ont fait état d'une baisse des ventes sur le marché européen en raison de l'enquête.

Une nette majorité d'entreprises a déclaré que la collaboration avec les partenaires européens, tels que les distributeurs et les sociétés de crédit-bail, a été retardée ou réduite, et que l'enquête de l'UE a nui à l'image de leurs marques en Europe, rendant plus difficile l'attraction des meilleurs talents européens.

La Commission européenne, qui supervise la politique commerciale de l'Europe des 27, a déclaré la semaine dernière qu'elle prévoyait d'imposer des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 38,1 % aux producteurs chinois tels que BYD, Geely et SAIC, ainsi qu'aux voitures fabriquées en Chine par Tesla et d'autres constructeurs automobiles occidentaux.

Les constructeurs automobiles chinois ont demandé à Pékin d'augmenter les droits de douane sur les voitures européennes à essence importées en guise de représailles, a déclaré mercredi le Global Times, un journal soutenu par l'État.

L'enquête a néanmoins révélé que les fabricants chinois de véhicules électriques restaient attachés à l'Europe en tant que marché stratégique clé et qu'ils continuaient à y développer leur présence, la majorité d'entre eux prévoyant d'établir des usines en Europe au cours des cinq prochaines années.

"Si l'augmentation de la localisation en Europe reste un objectif stratégique à long terme pour ces entreprises, les actions de l'UE ont clairement atténué l'enthousiasme pour de tels efforts", selon le rapport. (Reportage de Philip Blenkinsop, édition de Bernadette Baum)