L'esprit du marché : L'inflation, premier grand test pour Ueda de la BOJ

Les chiffres de l'inflation japonaise pour le mois de mars et les premiers aperçus de l'activité économique dans le monde ce mois-ci à partir des rapports PMI flash sont sous les feux de la rampe vendredi, alors que les investisseurs réfléchissent aux preuves de plus en plus nombreuses du ralentissement de la croissance de l'économie et des bénéfices aux États-Unis.

Les actions asiatiques (hors Japon) devraient connaître leur pire semaine depuis six ans, un destin probablement scellé par la chute de Wall street jeudi après que les chiffres aient montré une augmentation des demandes d'allocations chômage aux États-Unis et un effondrement bien plus important que prévu d'un indice régional clé de l'industrie manufacturière américaine.

La saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis a également pris une tournure baissière, Tesla affichant sa marge brute trimestrielle la plus faible en deux ans et AT&T et American Express n'ayant pas atteint les estimations du marché en matière de revenus et de bénéfices, respectivement.

Les fortes baisses des actions de ces sociétés et des banques régionales, qui constituent une source majeure d'inquiétude pour les investisseurs, ont entraîné les principaux indices à la baisse.

La baisse des rendements obligataires n'a pas réussi à améliorer le sentiment - les craintes de récession ont également fait baisser les prix du pétrole - et ce sentiment de morosité et d'inquiétude devrait donner le ton à l'ouverture des marchés asiatiques vendredi.

Graphique : Indice MSCI Asie ex-Japon - variation hebdomadaire - (en anglais)

Sur le front des données économiques en Asie, les chiffres devraient montrer que l'inflation de base des consommateurs au Japon est restée stable à 3,1 % en mars, soulignant les tensions persistantes sur les prix et maintenant la pression sur la banque centrale pour qu'elle abandonne sa politique très souple de "contrôle de la courbe des rendements".

Graphique : Inflation de base au Japon -

Il s'agit du premier indicateur économique majeur depuis que le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a pris ses fonctions au début du mois. Il a insisté sur le fait que l'assouplissement monétaire actuel resterait en place pour le moment, réduisant ainsi les perspectives d'un changement lors de son premier examen de la politique monétaire les 27 et 28 avril, au cours duquel la banque centrale révise ses prévisions en matière d'inflation et de croissance.

Les commentaires pessimistes de M. Ueda ont certainement été bien accueillis à l'étranger. Les investisseurs étrangers ont investi près de 12 milliards de dollars dans les actions japonaises la semaine dernière, leurs achats nets hebdomadaires les plus importants depuis au moins janvier 2018.

Les rapports flash sur l'indice des directeurs d'achat pour l'Australie et le Japon sont publiés vendredi. L'activité manufacturière et des services australiens s'est contractée en mars, tout comme le secteur manufacturier japonais.

Voici trois développements clés qui pourraient donner plus d'orientation aux marchés vendredi :

- Inflation au Japon (mars)

- PMI flash du Japon et de l'Australie (avril)

- Inflation des prix à la production en Corée du Sud (mars)