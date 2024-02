Le projet d'Elon Musk de quitter le Delaware et de réincorporer Tesla au Texas pourrait ne pas donner au PDG du constructeur de voitures électriques la plus grande liberté qu'il souhaite, compte tenu de l'absence d'historique et des règles différentes des tribunaux de commerce de cet État, ont déclaré des experts juridiques.

Après avoir essuyé cette semaine une défaite cuisante devant le tribunal de la chancellerie du Delaware, qui a annulé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars, M. Musk a déclaré jeudi sur le site de médias sociaux X que Tesla allait "procéder immédiatement à un vote des actionnaires pour transférer l'État d'incorporation au Texas".

"Changez d'État d'incorporation et quittez le Delaware avant qu'ils ne ferment les portes", a ajouté M. Musk plus tard dans la journée de jeudi.

La stratégie de délocalisation de M. Musk, si elle est proposée par le conseil d'administration de Tesla et approuvée par les actionnaires, consisterait à transférer la constitution en société du fabricant de véhicules électriques du Delaware, l'État américain qui compte de loin le plus grand nombre de sociétés enregistrées dans cet État en raison de son système juridique vieux de deux siècles. Les entreprises préfèrent depuis longtemps le Delaware en raison de cette certitude, que Musk pourrait ébranler en transférant Tesla et en invitant d'autres entreprises à suivre son exemple.

Toutefois, M. Musk devrait faire attention à ce qu'il souhaite, car les nouveaux tribunaux des affaires du Texas n'ouvriront pas officiellement leurs portes avant septembre, selon Benjamin Edwards, professeur de droit à l'université du Nevada.

"La dernière chose que le Texas voudra, c'est d'avoir la réputation que son droit des sociétés est un jeu où les milliardaires gagnent toujours, car les investisseurs ne lui feront alors pas confiance", a-t-il déclaré.

M. Edwards et d'autres experts juridiques ne pensent pas qu'une sortie massive du Delaware soit probable, en particulier parmi les entreprises publiques désireuses de conserver leur capital.

La constitution d'un corpus de jurisprudence faisant des tribunaux un lieu fiable pour les litiges commerciaux prend du temps et du volume - des facteurs qui ont donné au Delaware un avantage écrasant, a déclaré M. Edwards.

Certains États, dont le Texas, ont adopté des lois dites "constituency statutes", qui consacrent le droit des dirigeants d'entreprise à prendre en compte des facteurs autres que la maximisation du rendement pour les actionnaires. Le Delaware n'est pas l'un d'entre eux.

"La loi du Delaware vous indique clairement que votre étoile polaire sera toujours la valeur actionnariale", a déclaré M. Edwards. "La loi du Texas est plus vague.

Musk avait précédemment suggéré de réincorporer Tesla au Texas ou au Nevada. Ce dernier État est le siège social de la société de médias sociaux détenue par M. Musk, X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Selon Michal Barzuza, professeur de droit à l'université de Virginie, il est moins difficile de faire approuver par les actionnaires un déménagement au Texas.

Tesla a déjà son siège à Austin, au Texas, et le Lone Star State n'a pas la réputation du Nevada de protéger les dirigeants d'entreprise contre les poursuites des actionnaires qui cherchent à leur faire rendre des comptes.

Selon Byron Egan, avocat d'affaires basé à Dallas, il n'est pas certain que la décision concernant la rémunération de M. Musk aurait été prise différemment par un tribunal texan. Selon lui, le Texas dispose d'une obligation de loyauté assez solide, qui interdit généralement aux administrateurs d'agir en fonction de leur intérêt personnel.

"Lorsqu'il s'agit de loyauté, de faire passer les intérêts de l'entité avant ceux des individus, le Texas sera peut-être encore plus sensible que le Delaware", a déclaré M. Egan.

Toutefois, il a ajouté que les tribunaux du Texas ne sont pas aussi enclins à remettre en question les décisions des entreprises que les tribunaux du Delaware.

Le juge du Delaware a critiqué le conseil d'administration de Tesla pour son manque de surveillance de M. Musk, estimant que ses membres manquaient d'indépendance en raison de leurs liens étroits avec le milliardaire.

M. Musk n'est pas le premier dirigeant d'entreprise à subir une défaite devant un tribunal du Delaware et à remettre en question la position de l'État en tant que premier foyer juridique pour les entreprises américaines, bien qu'il reste l'État le plus prisé pour la constitution de sociétés.

"Il s'agit d'une tactique que le Delaware a déjà vue", a déclaré Joel Fleming, partenaire de l'Equity Litigation Group, qui représente les investisseurs dans les litiges judiciaires du Delaware.