5 juin - Le célèbre investisseur Ron Baron s'est prononcé en faveur du plan de rémunération de 56 milliards de dollars du PDG de Tesla, Elon Musk, qui sera soumis au vote des actionnaires la semaine prochaine, selon une lettre ouverte du fondateur de Baron Capital publiée mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

L'énorme rémunération de Musk, approuvée en 2018 mais annulée par un juge du Delaware plus tôt cette année, reste controversée.

Musk et le conseil d'administration de Tesla ont fait valoir que la rémunération, principalement sous forme d'attributions d'actions liées à l'atteinte d'étapes spécifiques par Tesla, lie les incitations des dirigeants à la croissance de Tesla.

Toutefois, certains actionnaires considèrent que cette rémunération est excessive. Les sociétés de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis ont exhorté les actionnaires à voter contre cette rémunération dans sa forme actuelle.

CITATION CLÉ

"Elon est l'homme-clé par excellence du risque lié à l'homme-clé", a déclaré M. Baron. "Sans sa volonté implacable et ses normes intransigeantes, il n'y aurait pas de Tesla.

CONTEXTE

Le milliardaire ne perçoit pas de salaire et est rémunéré par l'attribution d'actions, selon les documents déposés par Tesla.

Certains actionnaires ont plaidé en faveur de la prime de 2018, la plus importante pour un PDG dans une entreprise américaine, en citant les résultats de Musk qui ont fait de Tesla la société automobile la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière plus de 10 fois supérieure à celle de General Motors.

Toutefois, le constructeur automobile est confronté à des pressions, car les ventes de véhicules électriques ont ralenti en raison des taux d'intérêt élevés et d'une concurrence accrue. Il a récemment supprimé plus de 10 % de ses effectifs et a baissé les prix de certaines de ses voitures.

PROCHAINE ÉTAPE

Les actionnaires de Tesla se prononceront sur la rémunération de M. Musk lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 13 juin.