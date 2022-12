L'investisseur dans le rachat de Twitter par Musk s'attend à gagner jusqu'à cinq fois son argent

Twitter a subi une hémorragie d'annonceurs après que M. Musk a licencié plus de la moitié de ses 7 500 employés et s'est aliéné certains utilisateurs avec ses décisions rapides en matière de politique de modération. Musk a tweeté plus tôt cette semaine que la société de médias sociaux était "sur la voie rapide de la faillite depuis mai". Il a pris le contrôle de Twitter le 27 octobre et a déclaré cette semaine qu'il se conformerait aux résultats d'un sondage Twitter dans lequel une majorité a voté pour qu'il quitte la tête de Twitter.

Aliya, un gestionnaire de la fortune de riches familles basé à Miami, qui a investi 360 millions de dollars aux côtés de Musk dans le rachat de Twitter, a déclaré qu'il pensait que Musk capitaliserait sur les 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter qui ont "historiquement été sous-monétisés".

"Nous pensons que Twitter produira un rendement de 4 à 5 fois en quelques années seulement, avec un risque de baisse comparativement limité", a déclaré Ross Kestin, directeur général d'Aliya, dans un communiqué.

Un porte-parole de Musk n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Kestin n'a pas répondu aux questions de suivi sur les défis de Twitter sous Musk. Les banques qui ont financé le rachat de Twitter ne pensent pas que la dette vaut sa pleine valeur et se sont efforcées de la retirer de leurs livres en la vendant à des investisseurs de crédit, soulignant ainsi les difficultés financières de Twitter sous Musk.

Dans sa déclaration, M. Kestin a souligné les autres réalisations de M. Musk chez le constructeur de voitures électriques Tesla Inc. et le développeur de rockers SpaceX comme source de sa confiance dans l'entrepreneur milliardaire. Aliya a également investi dans SpaceX.

"Alors que l'industrie automobile mondiale s'essoufflait littéralement à créer le même produit terne, Elon a créé une industrie. Lorsque la NASA n'arrivait pas à faire décoller ses fusées, la vision de cet homme a décollé", a déclaré Kestin.

"Avec Twitter, c'est en train de se reproduire."