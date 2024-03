Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Alors que la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine se rapproche à grands pas - une date autrefois très prisée pour une première baisse des taux - ce n'est pas le résultat auquel le marché obligataire s'attendait au début de l'année.

Une deuxième déception sur l'inflation américaine en l'espace d'une semaine, les plus fortes hausses annuelles des prix du pétrole depuis 2022 et la possibilité très réelle que la Banque du Japon mette fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs de longue date dès mardi ont pesé sur les obligations du Trésor au cours des dernières 24 heures.

Alors que les marchés à terme doutent désormais de la possibilité d'une réduction des taux au cours du premier semestre de l'année - et que plus de 50 points de base ont été retranchés des prévisions pour l'ensemble du cycle d'assouplissement depuis janvier - les rendements des obligations d'État ont de nouveau bondi jeudi. Les marchés s'attendent désormais à moins de la moitié des réductions de taux pour 2024 qu'ils prévoyaient il y a huit semaines.

Les rendements des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans ont augmenté de plus de 10 points de base chacun après que la rigidité des prix à la consommation de février, observée plus tôt dans la semaine, ait été égalée par des prix à la production tout aussi rigides pour le mois - alors que les inquiétudes concernant l'offre ont accéléré les prix du pétrole en glissement annuel de près de 20 % et que le brut a atteint son niveau le plus élevé de l'année.

En termes de prix, les bons du Trésor à deux ans sont désormais négatifs pour l'année, tandis que les bons à 10 ans sont en baisse de 7 %.

L'horizon de la Fed ayant été revu à la hausse, le dollar a rebondi pour atteindre ses meilleurs niveaux depuis plus d'une semaine.

La journée de vendredi a été marquée par une certaine accalmie, les rendements et les prix du pétrole s'étant légèrement repliés.

Il est vrai que les données les plus récentes ont suscité de nombreuses réserves. Bien qu'ils soient tous deux supérieurs aux prévisions, les chiffres annuels de l'IPP global et de l'IPP de base sont toujours inférieurs ou égaux à 2 %, le rebond des ventes au détail du mois dernier a été moins important que prévu et les chiffres de la production industrielle devraient être stables pour le mois lorsqu'ils seront publiés plus tard dans la journée.

Il n'en reste pas moins que cette situation constitue une toile de fond inconfortable pour les réunions des banques centrales qui se tiendront la semaine prochaine.

Et le grondement des taux a suffi à ébranler à nouveau les actions - les indices des petites capitalisations en ont fait les frais avec des pertes de près de 2 % jeudi.

En revanche, les pertes relativement modestes de 0,3 % enregistrées par le S&P500 et le Nasdaq ont été impressionnantes et les contrats à terme sont restés stables au début de la journée de vendredi. Cela dit, le S&P500 à pondération égale a perdu près de 1 % et le leader de l'intelligence artificielle Nvidia a chuté de 3 %.

L'effondrement de Tesla a continué d'inquiéter : les pertes du géant des véhicules électriques ont atteint 35 % depuis le début de l'année, ce qui a réduit sa valeur boursière de 250 milliards de dollars, alors qu'il a encore chuté de 4 % jeudi.

En raison de la faiblesse de la demande de véhicules électriques au premier trimestre, de la guerre des prix et de la concurrence acharnée de ses concurrents chinois, sans parler de l'incendie criminel survenu en Allemagne dans l'une de ses usines et des bruits entourant la rémunération de 56 milliards de dollars du directeur général Elon Musk, les pertes boursières ne cessent d'augmenter.

Tesla a remplacé Boeing en tant qu'action la moins performante de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. Dix des 48 maisons de courtage évaluent le titre à "vendre" ou à "vendre fortement", selon les données de LSEG.

Ailleurs, le Bitcoin est tombé à son plus bas niveau en une semaine dans des échanges volatils, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après avoir atteint un niveau record suite à la surprise de l'inflation américaine. Il a chuté de plus de 5 % au cours de la session asiatique pour atteindre son plus bas niveau à 66 629 $.

Au Japon, les spéculations sur un resserrement de la politique de la Banque centrale japonaise la semaine prochaine se sont intensifiées et ont entraîné le Nikkei dans une nouvelle baisse.

Les plus grandes entreprises japonaises ont accepté d'augmenter les salaires de 5,28% pour 2024, la plus forte hausse en 33 ans, a déclaré le plus grand groupe syndical du pays, Rengo, vendredi, renforçant les opinions selon lesquelles la banque centrale va bientôt s'éloigner d'un programme de relance qui dure depuis dix ans.

Le yen s'est toutefois affaibli, peut-être autant en raison de l'envolée du dollar à la suite de la remise en question de la Fed.

Les actions européennes sont retombées de leurs records de jeudi, mais ont été plus stables au début de la journée de vendredi.

Les actions chinoises ont été plus mitigées, l'indice de Hong Kong chutant en raison des inquiétudes liées à l'immobilier.

Les prix des logements neufs en Chine ont chuté pour le huitième mois consécutif en février, suggérant que le fragile marché de l'immobilier a du mal à trouver un point bas malgré une série de mesures visant à soutenir le secteur. Les prix des logements neufs ont baissé de 1,4 % sur l'année, soit une baisse plus rapide que celle de 0,7 % enregistrée en janvier et la plus importante depuis 13 mois.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient donner une orientation aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Production industrielle américaine de février, prix à l'importation et à l'exportation de février, enquête manufacturière de mars de la Fed de New York, enquête de consommation de mars de l'Université du Michigan ; mises en chantier de février au Canada.

* Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne, prend la parole.

* La secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, accueille la réunion du Conseil de l'énergie UE-États-Unis à Washington.

* Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre polonais Donald Tusk rencontrent le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.

* Les résultats des entreprises américaines : Jabil, Groupon, GigaCloud