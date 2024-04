Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les cambistes asiatiques seront à nouveau en alerte sur l'intervention japonaise mardi après que Tokyo soit intervenu sur le marché lundi, catapultant le yen à 160 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 34 ans, dans un tour de montagnes russes de volatilité.

C'est le franchissement des 160 yens par le dollar qui semble avoir mis fin à la patience du ministère des finances. Le rebond du yen a peut-être été exagéré parce que le Japon était fermé pour cause de jour férié lundi - le dollar est tombé jusqu'à 154,50 yens - et la liquidité du marché reviendra à des niveaux plus normaux mardi.

Les actions chinoises ont ouvert la semaine en force, atteignant un plus haut de six mois grâce à l'amélioration du sentiment dans le secteur de l'immobilier, et le bond de 15 % de l'action Tesla lundi à la suite de la visite d'Elon Musk à Pékin ne peut que soutenir les marchés chinois et la technologie de manière plus générale.

Le recul des rendements obligataires américains - 5,00 % pour le rendement à deux ans s'avérant une fois de plus un plafond ferme - contribuera également à consolider la toile de fond optimiste de l'ouverture des marchés en Asie mardi.

Le calendrier des données économiques régionales et des événements déborde de publications susceptibles de modifier le marché, notamment les indices PMI chinois, les ventes au détail japonaises et le taux de change de l'euro : PMI chinois, ventes au détail, chômage et production industrielle au Japon, procès-verbal de la réunion de la Banque de Corée et ventes au détail en Australie.

Les monnaies de tous ces pays seront sensibles à ces publications, en particulier à la lumière des montagnes russes du yen et de l'intervention japonaise d'achat de yens signalée lundi.

Le yen s'est renforcé de 1,5 % par rapport au dollar lundi, sa plus forte hausse en une journée cette année, mais cela a à peine permis de rattraper le terrain perdu lors de sa chute de 1,6 % vendredi, le jour de l'annonce de la politique de la Banque du Japon.

En effet, à environ 156,00 pour un dollar, le yen aborde les échanges asiatiques de mardi légèrement plus faible qu'il ne l'était avant la décision de la Banque du Japon. Si Tokyo est intervenu, il est clair qu'il a réussi à soulager la pression vendeuse sur le yen, mais il reste à voir combien de temps cela durera.

La dernière intervention du Japon sur le marché des changes remonte à octobre 2022, date à laquelle il a dépensé environ 40 milliards de dollars pour acheter des yens alors que la monnaie était à environ 152,00 pour un dollar. Il a fallu plus d'un an au yen pour revenir à ce niveau et cinq mois supplémentaires pour le dépasser.

Le climat économique actuel et les conditions du marché sont bien sûr différents, et la détermination du Japon est peut-être plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque.

Les commentaires de Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, étaient assez tranchants : "L'évolution que nous observons aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation actuelle : "Les développements auxquels nous assistons actuellement ... peuvent être décrits comme une volatilité spéculative, rapide et anormale. Il est difficile d'ignorer les dommages que de tels mouvements infligent à l'économie".

On peut penser que les baissiers du yen regarderont souvent par-dessus leur épaule dans les jours à venir.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Indices PMI de l'activité manufacturière et des services en Chine (avril)

- Japon : ventes au détail, chômage, production industrielle (mars)

- Compte-rendu de la réunion de la Banque de Corée