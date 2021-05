La Minute Macro : Short sur Tesla et trading de penny stocks

Michael Burry parie contre Tesla

L'investisseur rendu célèbre pendant la crise des subprimes, en pariant à la baisse sur les titres hypothécaires, a misé à travers sa société Scion Asset Management sur la baisse de Tesla, selon Bloomberg. Ainsi, il détient aujourd’hui 800 100 options de vente sur l’entreprise d’Elon Musk, valorisée à des niveaux qu’il qualifie de "ridicules''. Il exprime son scepticisme sur Tesla qui, comme on a pu le voir, a chuté malgré son bénéfice record au premier semestre.

Statistiques britanniques

Les statistiques de l’emploi au Royaume-Uni sont tombées ce matin. Alors que le consensus s’attendait à une hausse de 26k du nombre de demandeurs d’emplois, on observe une poursuite de la baisse de 15k (baisse qui était de 19k le mois dernier). Ce chiffre se répercute sur le taux de chômage, en légère baisse ce mois-ci : Il est de 4.8%, légèrement inférieur aux estimations des analystes, en baisse de 0.1% par rapport à avril.

Taux de chômage au Royaume-Uni, source : ForexFactory

Manipulation sur le marché des penny stocks

Un article du Financial Times met en lumière et dénonce certaines pratiques, de “traders influenceurs”, sur les réseaux sociaux. Ils jouent de leur influence pour "manipuler" le cours de petites sociétés très peu valorisées dont les volumes de transaction sont très faibles, les penny stocks. Le schéma est simple, ils choisissent une valeur inconnue, se positionnent dessus, ils en font ensuite la promotion sur twitter et vendent au plus haut du pic de volatilité. Cette pratique n’est pas nouvelle, elle existe déjà depuis de nombreuses années au travers des forums spécialisés. Cela aboutit à des situations aberrantes comme le fait qu’une charcuterie de la campagne américaine, qui réalise 14 000$ de chiffre d’affaires, soit valorisée 100 millions de dollars. La manipulation de ces actions cotées en centimes oblige les autorités à suspendre leurs cotations. Nous pouvons observer le même phénomène sur le marché des crypto-monnaies, en particulier sur celles qui affichent de minuscules capitalisations et sans véritable projet derrière, les “shitcoin”. Ce qui n’est pas sans rappeler les récents événements autour d’une monnaie virtuelle à tête de shiba-inu...

Voici un exemple avec la volatilité de la société SpectraScience, Delarge étant l’influenceur et la zone “suspension” correspond à l’intervention de la SEC :

Source : Financial Times, Factset

De la croissance mais pas d’inflation selon Villeroy de Galhau

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a confirmé lors d’une conférence le maintien des prévisions de croissance de 5,5% pour 2021, et 4% pour 2022 en France. Ces chiffres seront réactualisés à la mi-juin. Durant cette même conférence, l’homme à la tête de la BdF a déclaré qu’il n’y avait aucun risque de retour de l’inflation durable en zone euro.