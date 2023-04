La RBA va lever le pied sur la hausse des taux d'intérêt

La banque centrale australienne occupera le devant de la scène mardi avec sa dernière décision sur les taux d'intérêt, et au-delà, si le deuxième jour de bourse du trimestre est aussi riche en événements que le premier, les assiettes des investisseurs seront encore plus remplies.

Les prix du pétrole ont enregistré leur plus forte hausse depuis un an lundi, à la suite d'une réduction surprise de la production de l'OPEP+ au cours du week-end, d'une chute des rendements obligataires américains dans le sillage de données sur le secteur manufacturier en récession et d'une forte baisse des actions de Tesla après des chiffres de croissance des ventes en demi-teinte.

Wall street a cependant adopté la position "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle" : la baisse des rendements et des taux d'intérêt implicites, associée au dynamisme des valeurs énergétiques, a permis au Dow et au S&P 500 de clôturer dans le vert - le Dow progressant de 1 %.

La chute de 6 % de Tesla a entraîné le Nasdaq dans le rouge, mais la baisse de l'indice général n'a été que de 0,27 %.

Non seulement l'activité manufacturière américaine s'est contractée en mars à son rythme le plus rapide depuis près de trois ans, mais toutes les composantes de l'enquête de l'Institute for Supply Management sont passées sous le seuil de 50 de croissance/contraction pour la première fois depuis 2009.

La nouvelle baisse des rendements du Trésor américain - ils ont perdu cinq à dix points de base sur l'ensemble de la courbe lundi - a continué à peser sur le dollar.

La plus forte hausse du billet vert a été celle du dollar australien (+1,5 %, sa meilleure journée depuis trois mois), avant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie mardi.

Graphique : Dollar australien - variation journalière

Graphique : Taux d'intérêt et inflation en Australie -

Les marchés à terme des taux d'intérêt attachent une probabilité de près de 90 % à ce que les décideurs politiques maintiennent le taux de référence inchangé à 3,60 %, mettant en veilleuse le cycle de hausse qui dure depuis un an, du moins pour l'instant.

Les économistes interrogés par Reuters ne sont pas aussi convaincus - 21 sur 37 prévoient une augmentation de 25 points de base à 3,85%, et les 14 restants optent pour une pause.

Ailleurs en Asie, la Corée du Sud publie les chiffres de l'inflation pour le mois de mars. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un ralentissement des taux d'inflation mensuels et annuels.

La base monétaire du Japon a explosé ces dernières années grâce à des mesures de relance monétaire importantes et à des injections de liquidités dans le système financier par la Banque du Japon, de sorte que les chiffres mensuels attirent rarement l'attention.

Cela pourrait toutefois changer avec les chiffres de mars, mardi, à la lumière des chiffres américains de la semaine dernière, qui ont montré que la masse monétaire américaine chutait à son rythme le plus rapide depuis les années 1930.

La base monétaire du Japon a en fait diminué chaque mois depuis septembre, en glissement annuel.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- Inflation en Corée du Sud (mars)

- Base monétaire du Japon (mars)