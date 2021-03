La SEC punit un fournisseur d'informations d'initiés oeuvrant sur le dark net

Il s'agit de la première affaire dans laquelle la SEC a engagé une action en justice dans le domaine du délit d'initiés sur le dark web, a-t-elle déclaré. James Roland Jones, de Redondo Beach, en Californie, risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale, a déclaré le ministère de la justice.

Selon les deux agences, de 2016 à 2017 au moins, Jones a conspiré avec une autre personne non-nommée pour accéder à divers marchés du dark web, y compris un site web prétendant être un forum de délits d'initiés, à la recherche d'informations matérielles et non publiques à utiliser pour ses propres opérations sur titres. Jones a également mis au point un système pour vendre ce qu'il prétendait être des informations privilégiées sur le dark web, ont indiqué les agences. Plusieurs utilisateurs payant en bitcoins ont acheté ces conseils et ont finalement effectué des transactions sur la base des informations fournies par Jones, ont-elles ajouté.

Reuters précise que l'individu est ingénieur chez SpaceX, la société fondée par Elon Musk (Tesla). Mais on ne voit pas trop ce que cela vient faire là-dedans.