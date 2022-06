La baisse de production de Tesla en Chine est plus importante que ce que prévoyait Musk, selon des données et des mémos internes.

Le constructeur automobile américain vise à fabriquer plus de 71 000 véhicules dans son usine de Shanghai en juin, selon une note de production interne vue par Reuters.

Si l'on ajoute à cela les 44 301 unités produites en avril et mai, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA), cela donnerait un total d'environ 115 300 unités pour le deuxième trimestre.

Au cours des trois premiers mois de l'année, Tesla Shanghai a fabriqué 178 887 voitures, selon la CPCA.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

Musk, le directeur général de la société, a déclaré lors d'un appel avec des analystes en avril que la production de véhicules à l'usine de Shanghai au deuxième trimestre serait "à peu près égale" à celle du premier trimestre.

"Il est également possible que nous sortions un lapin du chapeau et que nous soyons légèrement supérieurs", avait-il alors déclaré.

Mais plus récemment, Musk a mis en garde contre les risques de récession. Il a dit à l'ensemble de l'entreprise que le trimestre serait assez intense, car les restrictions du COVID à Shanghai ont apporté "un énorme défi" et l'usine ne faisait que reprendre sa pleine production, a rapporté jeudi le site d'information Electrek.

La semaine dernière, il a déclaré aux dirigeants de Tesla dans un courriel qu'il avait un "super mauvais pressentiment" à propos de l'économie et qu'il devait supprimer environ 10 % des emplois et geler les embauches.

Dans un courriel de suivi adressé aux employés, il a déclaré que Tesla était devenu "en sureffectif dans de nombreux domaines" et que Tesla réduirait les effectifs salariés de 10%. Mais dans un tweet samedi, il a fait marche arrière et a prédit que l'effectif total de l'entreprise augmenterait au cours des 12 prochains mois.

Les analystes ont averti que la marge bénéficiaire brute de près de 33 % réalisée par Tesla au premier trimestre avait peu de chances d'être maintenue au cours du trimestre actuel en raison de la hausse des coûts des matières premières et du verrouillage de Shanghai.

Les actions de Tesla ont chuté de près d'un tiers depuis le début de l'année.

Avec l'assouplissement récent des restrictions du COVID à Shanghai, Tesla a réussi à augmenter la production hebdomadaire de son usine à plus de 90 % du niveau d'avant le verrouillage de la ville, qui a fermé l'usine pendant un record de 22 jours, ont déclaré à Reuters des personnes ayant connaissance de la question.

Le constructeur de voitures électriques avait initialement pour objectif de porter la production quotidienne à 2 600 unités à la mi-mai, mais il n'a pu le faire qu'à la fin du mois, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d'être identifiées car l'affaire est privée.

Depuis la mi-avril, l'usine fonctionne selon une gestion dite en circuit fermé qui oblige les ouvriers à dormir près des lignes de production et sans contact avec l'extérieur.

Tesla vise à produire 17 000 voitures par semaine à partir du 13 juin, date à laquelle elle prévoit de mettre fin au système en circuit fermé et de permettre aux travailleurs de reprendre leurs déplacements entre leur domicile et l'usine, selon un mémo interne vu par Reuters.

L'usine de Shanghai fabrique des Model 3 et des Model Y destinés à la vente en Chine et à l'exportation vers des marchés comme l'Europe et l'Australie.

L'année dernière, les voitures fabriquées en Chine par Tesla ont représenté environ la moitié des 936 000 véhicules qu'elle a livrés dans le monde, d'après les calculs de Reuters utilisant les données de la China Passenger Car Association.

Les clients australiens doivent désormais attendre de neuf à douze mois pour obtenir leur Model 3, tandis que ceux d'Europe ne pourront récupérer leur voiture au plus tôt qu'au quatrième trimestre de cette année, indique son site Web.

Pour les acheteurs en Chine, le temps d'attente pour les voitures Tesla fabriquées en Chine est compris entre 10 et 24 semaines, selon le site Web.