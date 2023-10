Une course est engagée pour certifier la santé et les performances des batteries des véhicules électriques d'occasion, avec un groupe de start-ups qui s'efforcent d'aider les acheteurs à déterminer la valeur réelle d'un véhicule électrique d'occasion.

Dans le cas des voitures à moteur à combustion traditionnelles, le kilométrage et le nombre d'années d'utilisation permettent de déterminer rapidement le prix à payer par les acheteurs potentiels. Cette formule ne fonctionne pas avec les VE, dont la valeur dépend en grande partie de l'autonomie de la batterie et de sa capacité à tenir la charge.

Jusqu'à récemment, il n'existait aucun moyen de mesurer l'état des batteries, ce qui entravait les ventes de véhicules électriques d'occasion. Mais la situation est en train de changer, car les entreprises s'empressent de multiplier les tests de batteries de VE, dont certains ne prennent que quelques minutes.

L'une d'entre elles est Altelium, une start-up britannique qui a mis au point un test de l'état de santé des batteries de VE et un certificat qui sera lancé cette année chez plus de 7 000 concessionnaires automobiles américains et plus de 5 000 concessionnaires britanniques par l'intermédiaire de fournisseurs de services aux concessionnaires tels qu'Assurant et GardX.

"Si le marché des voitures d'occasion ne fonctionne pas correctement, le marché des voitures neuves ne fonctionnera pas correctement et la transition vers l'électrique ne se fera pas", a déclaré Alex Johns, responsable du développement commercial chez Altelium, qui affirme avoir reçu de l'intérêt de la part d'autres marchés, dont la Chine. "Nous sommes dans une course à la mise en œuvre.

La batterie représente généralement environ 40 % du prix d'un nouveau véhicule électrique. La façon dont cette batterie est traitée est essentielle. Charger trop souvent un véhicule électrique, le recharger constamment lorsque la batterie est presque pleine ou le laisser pendant de longues périodes complètement chargé peut dégrader sa batterie plus rapidement.

La start-up autrichienne Aviloo, qui a mis au point un test pour les concessionnaires et les particuliers, a constaté qu'après 100 000 kilomètres, l'état de la batterie d'un véhicule électrique peut varier de 30 %.

Un consommateur qui souhaite acheter un véhicule électrique d'occasion ayant 90 % de son autonomie à l'état neuf pourrait se retrouver avec un véhicule n'ayant que 70 % de son autonomie à cause des mauvaises habitudes de recharge du propriétaire précédent, ce qui pourrait potentiellement réduire sa valeur de plusieurs milliers d'euros, a déclaré Marcus Berger, PDG d'Aviloo, qui compte Volkswagen parmi ses investisseurs.

"Avec un véhicule électrique, le kilométrage et l'âge ne vous disent rien", a déclaré M. Berger. "Ce qui compte, c'est la batterie.

INFORMATIONS ESSENTIELLES

Les constructeurs automobiles fournissent des informations sur l'autonomie des VE à bord des véhicules qui, selon les critiques, sont souvent excessivement roses, ce qui rend les tests indépendants indispensables. Le manque de visibilité a nui au marché des VE.

Selon la société Recurrent, spécialisée dans le suivi des batteries de VE, les prix des VE d'occasion aux États-Unis ont baissé de 32 % en septembre par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 7 % pour les modèles à carburant fossile. Au Royaume-Uni, les prix des VE d'occasion ont baissé de 23 % en glissement annuel en août, tandis que ceux des modèles à carburant fossile ont augmenté d'au moins 4 %, selon AutoTrader, qui a cité comme motif d'inquiétude "les préoccupations des consommateurs concernant la durée de vie des batteries des VE d'occasion".

La guerre des prix lancée par Tesla a également pesé sur les prix des VE d'occasion.

Les données d'AutoTrader et de Deutsche Automobil Treuhand montrent que les valeurs résiduelles des VE âgés de trois ans au Royaume-Uni et en Allemagne sont inférieures de plus de 10 points de pourcentage à celles des équivalents à carburant fossile.

"Connaître la capacité de la batterie de ce véhicule électrique sera essentiel", a déclaré Stephanie Valdez Streaty, directrice de la recherche et du développement en matière de mobilité chez Cox Automotive, société basée à Atlanta qui possède Manheim, la plus grande maison de vente aux enchères de véhicules d'occasion au monde.

Driverama, qui achète chaque année environ 100 000 voitures d'occasion en Allemagne pour les revendre en Europe centrale, utilise Aviloo pour éliminer les VE dont la capacité de la batterie est inférieure à 80 % ou qui présentent des défauts de batterie, a déclaré Eldar Vagabov, directeur de l'exploitation.

FIABLES, MAIS PAS INUTILES

Pour Michael Willvonseder, 38 ans, un test de batterie indépendant était indispensable avant de dépenser 31 000 euros (32 820 dollars) pour une Tesla Model S sept places de 2014 avec 240 000 km au compteur.

Cet habitant de Wiener Neustadt, au sud de Vienne, a fait appel à Aviloo et a constaté que la batterie avait 90 % de sa capacité d'origine - avec une autonomie de 412 km contre 456 km à l'état neuf.

"Je veux une voiture fiable, pas n'importe laquelle, et j'ai besoin qu'elle dure longtemps", a déclaré M. Willvonseder.

La course à la valorisation des VE d'occasion devient urgente en raison de l'afflux imminent de véhicules.

En Europe, par exemple, plus de 1,2 million de nouvelles voitures entièrement électriques ont été vendues en 2021, et nombre d'entre elles arriveront sur le marché de l'occasion en 2024, à la fin de leur contrat de location.

Si les prix des véhicules d'occasion restent bas, cela pourrait nuire aux prix des nouveaux véhicules électriques.

"Vous avez besoin d'un marché de l'occasion qui fonctionne bien pour que les valeurs résiduelles des voitures neuves soient bonnes", a déclaré Scott Case, PDG de Recurrent, une société basée à Seattle qui a recruté 20 000 propriétaires de VE pour suivre les données relatives aux batteries et qui travaille également avec Black Book et les concessionnaires.

Les propriétaires qui prennent soin de leurs batteries pourraient gagner une "prime potentielle de plusieurs milliers de dollars" lors de la vente, a déclaré M. Case.

Les startups sont confrontées à la concurrence de l'agence de certification allemande TUV Rheinland, qui opère dans 60 pays. Elle a lancé Battery Quick Check - développé conjointement avec la startup Twaice - dans les ateliers automobiles en Allemagne et prévoit de le lancer sur d'autres marchés l'année prochaine.

"Les gens veulent simplement moins de risques" lorsqu'ils achètent un véhicule électrique d'occasion, a déclaré Katharina Alamo Alonso, directrice générale de Battery Quick Check.

(1 $ = 0,9446 euro) (Reportage de Nick Carey et Paul Lienert, édition de Ben Klayman et Deepa Babington)