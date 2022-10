La décision de Musk de conclure l'accord avec Twitter inquiète les investisseurs de Tesla.

Le changement d'avis d'Elon Musk sur son projet de rachat de Twitter Inc. a été salué par une vague de hausses d'objectifs de cours sur l'action de la société de médias sociaux, même si les investisseurs de Tesla craignaient que le milliardaire ne s'éparpille trop.

Musk, qui a vendu pour plus de 15 milliards de dollars d'actions Tesla Inc plus tôt dans l'année pour financer l'opération, avait menacé d'abandonner le rachat, invoquant un grand nombre de faux comptes et invitant Twitter à intenter un procès pour conclure l'opération au prix initial proposé de 44 milliards de dollars.

Bien qu'il n'y ait eu aucun aperçu d'une autre série de ventes potentielles d'actions de la part de Musk, Dan Ives, analyste chez Wedbush, a prévenu que l'intérêt du PDG de Tesla à conclure la transaction pèserait sur les actions de la société.

"Nous voyons les impacts persistants des ventes d'actions de Musk comme un frein se dissipant, mais la grande inquiétude est que Musk jongle avec trop de balles en même temps", a déclaré Ives.

"Nous voyons un bénéfice minime pour Musk possédant Twitter pour les investisseurs de Tesla à l'avenir."

Musk dirige également la société de fabrication de vaisseaux spatiaux SpaceX et est cofondateur de la société de neurotechnologie Neuralink et de The Boring Company.

L'action Twitter, qui a clôturé à son plus haut niveau depuis avril, a baissé d'environ 2 % mercredi, tandis que Tesla a chuté de près de 6 %.

Au moins trois analystes ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Twitter pour s'aligner sur le prix proposé par Musk après qu'il ait montré un regain d'intérêt pour l'achat de la société mardi.

Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth à Boston, a estimé que Musk pourrait avoir besoin de vendre pour 2 milliards de dollars d'actions supplémentaires, mais a déclaré qu'il serait difficile de savoir s'il vendrait davantage d'actions avant les résultats trimestriels de la société.

Tesla devrait publier ses résultats trimestriels le 19 octobre.

CORRIGER TWITTER

Musk, qui se décrit lui-même comme un "absolutiste de la liberté d'expression" et un utilisateur important de Twitter, a critiqué la plate-forme de médias sociaux. Il a reproché à la plate-forme de micro-blogging de ne pas en faire assez en matière de liberté d'expression, tout en critiquant ses politiques de modération du contenu.

En juillet, Musk a déclaré qu'il pouvait se retirer sans pénalité parce que le nombre de comptes robots était beaucoup plus élevé que l'estimation de Twitter, qui est de moins de 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables.

Les bots sont des comptes automatisés et leur utilisation peut conduire à des surestimations du nombre de personnes présentes sur le service, un facteur clé pour déterminer les tarifs publicitaires et la valeur globale du service.

Alors que Musk cherche à réduire les coûts, à résoudre les problèmes liés aux comptes robots et à trouver de nouvelles façons de monétiser le service, il devra également relever le défi supplémentaire de naviguer dans un environnement économique incertain.

"La tâche de Musk serait difficile en temps normal, mais il a maintenant le fardeau supplémentaire de relever ce défi dans un contexte macroéconomique incertain et qui se détériore", a déclaré Barton Crockett, analyste de Rosenblatt Securities. (Reportage de Nivedita Balu et Akash Sriram à Bengaluru, Reportage supplémentaire de Medha Singh ; Édition de Sweta Singh et Anil D'Silva)