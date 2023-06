La norme Tesla : BTC Power se joint au mouvement pour ajouter la norme Tesla aux chargeurs de véhicules électriques

BTC Power ajoutera la norme Tesla à ses chargeurs de véhicules électriques l'année prochaine, a déclaré son directeur général à Reuters mardi, quelques jours après que Ford et General Motors aient provoqué une onde de choc dans l'industrie en adoptant la technologie.

La société privée BTC, fournisseur de 7-Eleven et d'opérateurs de flotte, est le quatrième grand fabricant de chargeurs rapides à adopter la norme de Tesla, après ABB E-mobility North America, Tritium DCFC et SK Signet.

Un réseau national de recharge des VE est essentiel pour répondre aux inquiétudes concernant l'autonomie et pour détourner les clients des véhicules à moteur à combustion, et la décision de BTC accélère les efforts de Tesla pour dominer ce secteur naissant mais en pleine croissance.

"En intégrant le connecteur NACS (North American Charging Standard) à nos chargeurs, nous pouvons éliminer le besoin d'adaptateurs peu fiables et imprévisibles utilisés par les conducteurs qui utilisent notre équipement", a déclaré Frank Meza, PDG de la CTB.

La société BTC, basée à Santa Ana, en Californie, a vendu plus de 22 000 chargeurs - dont plus de la moitié sont des chargeurs à grande vitesse - à des opérateurs de points de charge, à des flottes et à des détaillants, et compte Electrify America, Ford et Amazon.com parmi ses clients.

Reuters a d'abord rapporté mardi que le fabricant de camionnettes électriques Rivian allait adopter la norme de charge de Tesla.

Avec le soutien des deux constructeurs automobiles de Détroit, cela contribue également aux efforts déployés par le chef de Tesla, Elon Musk, pour mettre à mal le système de charge combiné (CCS) favorisé par l'administration Biden.

La Maison Blanche, qui cherche à stimuler le déploiement de centaines de milliers de chargeurs, a déclaré ce mois-ci que les stations de recharge de VE équipées de prises Tesla seraient éligibles à des milliards de dollars de subventions fédérales à condition qu'elles offrent la connectivité CCS.

Les fabricants de chargeurs et les opérateurs CCS tels qu'EVgo et Chargepoint se sont empressés d'annoncer l'ajout du NACS, malgré certaines inquiétudes, dans le but d'attirer les utilisateurs de Tesla et de limiter le risque de perte de facturation s'ils n'offraient que le CCS. (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco ; rédaction de Peter Henderson et Alexander Smith)