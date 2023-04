La part de marché de Tesla en Californie chute malgré des baisses de prix agressives

Tesla Inc a contrôlé 59,6% du marché des batteries électriques en Californie de janvier à mars, en baisse par rapport à 72,7% pour la même période l'année dernière et le plus bas depuis 2017, selon les calculs de Reuters basés sur les données de la Commission de l'énergie de Californie.

Des rivaux tels que Volkswagen AG, Chevrolet de General Motors Co et Kia Corp ont augmenté leurs parts de marché en Californie au cours de la période, même si elles restent à un chiffre chacune.

Les ventes de Tesla en Californie ont représenté 16 % des livraisons mondiales du constructeur automobile l'année dernière, selon les calculs de Reuters. La Californie est le plus grand État américain pour les véhicules à zéro émission.

Le fait que le PDG de Tesla, Elon Musk, se soit emparé de Twitter et ait embrassé les républicains a suscité des inquiétudes quant à la marque Tesla, en particulier dans des États libéraux comme la Californie.

Globalement, Tesla a enregistré un nombre record de livraisons de véhicules au cours du trimestre, mais la croissance des ventes en glissement trimestriel a été modeste malgré les baisses de prix, en raison d'une concurrence accrue, notamment en Chine, et de perspectives économiques peu encourageantes.

Les réductions de prix ont affecté les marges de Tesla au premier trimestre, faisant chuter ses actions de près de 10 % jeudi.