Le président Joe Biden, qui s'est engagé à "faire ce qu'il faut pour les travailleurs américains de l'automobile", a lancé cette semaine une enquête pour déterminer si les véhicules fabriqués en Chine pouvaient être utilisés pour espionner les Américains, une menace bien lointaine étant donné le peu de voitures de ce type qui circulent actuellement sur les routes des États-Unis.

La Maison-Blanche a annoncé cette enquête jeudi en invoquant les risques pour la sécurité nationale que représentent les voitures "connectées", qui créent "de nouvelles possibilités d'espionnage et de sabotage".

M. Biden est en campagne pour sa réélection et les constructeurs automobiles américains ont fait part de leurs craintes, à la limite de la panique, à l'idée de devoir concurrencer les véhicules électriques chinois sur leur territoire. Un groupe de pression automobile a récemment déclaré que cela pourrait provoquer un "événement d'extinction".

L'industrie chinoise des VE a dépassé toutes les autres au cours des dernières années et vise à exporter des véhicules dans le monde entier, souvent à des prix bien inférieurs à ceux des offres américaines de VE.

M. Biden a fait un clin d'œil à cette menace économique dans sa déclaration, exprimant ses inquiétudes quant à l'espionnage : "Nous allons nous assurer que l'avenir de l'industrie automobile se fera ici, en Amérique, avec des travailleurs américains.

Les experts politiques reconnaissent la menace de l'espionnage chinois, mais ils considèrent également que le coup de sabre de M. Biden est une nouvelle occasion de montrer sa fermeté à l'égard de la Chine.

"L'annonce semble autant destinée à atténuer les accusations de faiblesse à l'égard de la Chine qu'à trouver une solution à ce problème", a déclaré Scott Kennedy, spécialiste de la Chine au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

L'ambassade de Chine à Washington a critiqué M. Biden, affirmant qu'il "exaltait la théorie de la 'menace chinoise'" pour étouffer la concurrence.

M. Kennedy a déclaré que l'enquête était raisonnable, mais il s'est inquiété du fait qu'elle pourrait également stimuler le protectionnisme sur la base de "préoccupations exagérées en matière de sécurité nationale". Il a averti que cela pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales et nuire à la production américaine.

De nombreux représentants de l'industrie ont insisté sur la nécessité de renforcer les barrières commerciales à l'encontre des constructeurs automobiles chinois, et les États-Unis et l'Europe envisagent de le faire. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré en janvier que, dans le cas contraire, la Chine "démolira" ses rivaux mondiaux dans le domaine de l'automobile.

L'administration de M. Biden n'a fourni aucune preuve d'espionnage concernant les quelques voitures fabriquées en Chine qui circulent aujourd'hui sur les routes américaines. Toutefois, la Chine a l'habitude d'utiliser des technologies pour la surveillance des États-Unis. L'année dernière, Washington a lancé une opération pour lutter contre un piratage chinois qui a compromis des milliers d'appareils connectés à l'internet, a rapporté Reuters en janvier.

Jennifer Holdsworth, stratège démocrate, a déclaré que l'enquête de l'administration s'inscrivait dans le droit fil du soutien apporté par M. Biden aux emplois manufacturiers syndiqués : "Une bonne politique est souvent une bonne politique.

LE CHAMP DE BATAILLE DU MICHIGAN

La politique commerciale restrictive à l'égard de la Chine est un rare domaine d'entente partisane dans une Amérique profondément divisée. Joe Biden a essentiellement poursuivi la guerre commerciale contre la Chine lancée par son prédécesseur - et désormais adversaire de la campagne 2024 - Donald Trump.

La rhétorique de M. Biden vise à renforcer le soutien dans le Michigan, le centre de l'industrie automobile américaine et l'un des quelques États compétitifs qui décideront de l'élection de 2024, a déclaré Bernie Porn, sondeur du Michigan. GM, Ford et les activités américaines de la société mère de Chrysler, Stellantis, ont tous leur siège dans cet État.

"Il doit vraiment passer à l'offensive et désarmer l'argument de M. Trump selon lequel leurs emplois sont en train de disparaître dans des pays comme la Chine", a-t-il déclaré.

M. Trump ridiculise souvent les véhicules électriques lors de sa campagne, les qualifiant de "canular" destructeur d'emplois et de capitulation face à la Chine.

M. Biden, qui bénéficie de l'appui du syndicat United Auto Workers, a souligné à plusieurs reprises l'importance des trois constructeurs automobiles de Détroit et de leurs ouvriers.

Le sénateur Gary Peters, un démocrate du Michigan, a déclaré que les VE chinois représentaient une menace à la fois économique et sécuritaire : "En fin de compte, il n'y a pas de place aux États-Unis pour les véhicules fabriqués par des entreprises soutenues par le Parti communiste chinois".

L'essor des exportations des constructeurs chinois de véhicules électriques renforce les craintes du secteur et la pression politique exercée sur M. Biden. BYD, le plus grand fabricant de VE au monde, a confirmé cette semaine son intention d'ouvrir une usine au Mexique, aux portes des États-Unis, et a lancé sa voiture la moins chère, la Mini Dolphin à hayon, en Amérique latine.

BYD a nié avoir l'intention d'utiliser le Mexique comme tremplin pour le marché américain, beaucoup plus vaste.

M. Biden est confronté à des motivations politiques contradictoires lorsqu'il élabore sa politique en matière de véhicules électriques. Il a tenté de trouver un équilibre entre l'objectif environnemental de forcer l'adoption rapide des VE et les politiques commerciales visant à interdire effectivement les voitures et les composants en provenance de Chine, qui a développé la chaîne d'approvisionnement la plus avancée et la plus abordable au monde pour les batteries et les autres composants des VE.

En réformant une subvention de 7 500 dollars pour les acheteurs de VE à partir de cette année, l'administration a refusé l'incitation aux voitures équipées de batteries ou de minéraux essentiels provenant d'"entités étrangères préoccupantes", dont la Chine. Dans un premier temps, des dizaines de véhicules ont été retirés de la liste d'éligibilité, dont certains des Trois de Détroit, et les constructeurs automobiles, dont Tesla, se sont empressés de mettre en place des chaînes d'approvisionnement en composants de véhicules électriques qui ne soient pas originaires de Chine.

Alors que ces règles compliquent la tâche des constructeurs automobiles américains dans la construction de voitures électriques abordables, l'administration négocie séparément avec les constructeurs de Detroit sur les règles d'émissions destinées à les forcer à accélérer leur transition vers les véhicules électriques.

Les réglementations proposées restreindraient considérablement les émissions de gaz d'échappement dans le but de faire passer la part de marché des VE américains de moins de 8 % aujourd'hui à 67 % en 2032.

DES SCÉNARIOS "EFFRAYANTS

Alors que les constructeurs automobiles et les syndicats américains font monter la pression en faveur d'un renforcement des barrières commerciales contre la Chine, l'administration tire la sonnette d'alarme quant aux menaces d'espionnage, voire à des scénarios plus sombres, impliquant des voitures chinoises de haute technologie.

La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a récemment laissé entendre que le gouvernement chinois pourrait tenter de faire des ravages en bloquant des centaines de milliers de véhicules chinois connectés sur les routes américaines. Les voitures chinoises de haute technologie, a-t-elle déclaré, "pourraient être immédiatement et simultanément désactivées par quelqu'un à Pékin". C'est effrayant à envisager".

Elle a également évoqué la menace de violations quotidiennes de la vie privée par de "mauvais acteurs" à l'étranger.

Les véhicules connectés collectent d'énormes quantités de données sensibles, a-t-elle déclaré, notamment l'endroit où un parent dépose ses enfants à l'école, les itinéraires habituels pour se rendre au bureau et les appels au conducteur d'un médecin au sujet d'un problème médical ou d'une banque au sujet d'un prêt en souffrance.

"Il s'agit d'une quantité incroyable d'informations que vous pensez privées, mais qui pourraient être transmises à l'étranger", a déclaré Mme Raimondo, ajoutant que les messages textuels, les données de localisation et les courriels sont tous vulnérables.

Anna Puglisi, ancienne responsable du contre-espionnage américain, a déclaré que les préoccupations du ministère du commerce en matière de sécurité nationale étaient valables, car les voitures intègrent de plus en plus de capteurs et suivent les données de localisation et de contact personnel, en particulier lorsque les entreprises impliquées proviennent d'un État-nation stratégiquement motivé comme la Chine.

Certains constructeurs automobiles chinois appartiennent à l'État et le gouvernement communiste exerce une large autorité sur l'ensemble du secteur.

"La question plus générale est de savoir comment traiter avec un État-nation qui confond le public et le privé, le civil et le militaire, et qui réquisitionne son secteur commercial pour servir les objectifs stratégiques de l'État", a déclaré M. Puglisi. a déclaré M. Puglisi. (Reportage de David Shepardson, Jarrett Renshaw, Michael Martina et David Brunnstrom à Washington, complément d'information de Ben Klayman à Detroit, rédaction de Brian Thevenot et David Gregorio)