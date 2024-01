Un juge du Delaware a annulé la rémunération record de 56 milliards de dollars versée par Elon Musk à Tesla, qualifiant la compensation accordée par le conseil d'administration du fabricant de véhicules électriques de "somme insondable", injuste pour les actionnaires.

Vous trouverez ci-dessous les détails de la rémunération d'Elon Musk.

COMMENT LA RÉMUNÉRATION DE M. MUSK A-T-ELLE ÉTÉ STRUCTURÉE ?

Le plan de rémunération de Musk pour 2018 prévoyait 12 tranches d'options - chacune équivalant à l'époque à 1 % des actions en circulation de Tesla - lui donnant potentiellement une participation de 12 % dans le constructeur automobile. Musk ne recevrait aucun salaire.

Dans le cadre de l'accord de 10 ans, Musk pouvait gagner une tranche d'options chaque fois que Tesla atteignait une série de 12 objectifs. Ces objectifs étaient liés à l'augmentation de la capitalisation boursière de Tesla par tranches de 50 milliards de dollars, ainsi qu'à des objectifs ambitieux en matière de croissance du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation. Musk a atteint les 12 objectifs, et les options valent maintenant 51 milliards de dollars, en tenant compte du coût de leur exercice pour Musk. Il possède toujours les options.

LE VOTE DES ACTIONNAIRES A-T-IL ÉTÉ SERRÉ ?

Bien que l'ampleur potentielle de la rémunération soit sans précédent, les actionnaires de Tesla l'ont approuvée en 2018 avec 73 % des voix, à l'exclusion des votes de Musk et de son frère Kimbal. À l'époque, Tesla peinait à fabriquer sa berline Model 3 et les critiques estimaient que Tesla serait incapable de survivre à la concurrence brassée par des concurrents plus importants qui prévoyaient de lancer leurs propres voitures électriques.

COMMENT L'ACTION TESLA S'EST-ELLE COMPORTÉE ?

La valeur boursière de Tesla était de 53 milliards de dollars lorsque le plan de Musk a été approuvé, et elle a bondi de plus de 2 000 % pour dépasser 1 200 milliards de dollars en 2021, avant de redescendre plus récemment à 605 milliards de dollars. Un investisseur qui aurait acheté et conservé des actions au moment de l'approbation du plan de Musk aurait actuellement gagné environ 1 000 %.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Dans la décision rendue mardi par la juge Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware, les actionnaires de Tesla qui contestaient le plan de rémunération ont été invités à travailler avec l'équipe juridique de M. Musk à l'élaboration d'une ordonnance mettant en œuvre la décision. Cette décision pourra faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême du Delaware une fois que les parties se seront mises d'accord sur une ordonnance finale et sur les honoraires des avocats des actionnaires.