Tesla a déclaré mardi qu'elle utiliserait ses usines existantes pour construire de nouveaux véhicules plus abordables dès la fin de cette année, ce qui rend peu probable l'investissement dans de nouvelles usines au Mexique et en Inde à court terme.

Le premier constructeur mondial de véhicules électriques a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter sa production de 50 % à partir de 2023 pour atteindre sa capacité actuelle de près de 3 millions de véhicules avant d'investir dans de nouvelles lignes de fabrication.

"Cette mise à jour pourrait entraîner une réduction des coûts moins importante que prévu, mais nous permet d'augmenter prudemment nos volumes de véhicules d'une manière plus efficace en termes de dépenses en capital en ces temps incertains", a déclaré l'entreprise.

Les investisseurs ont salué la décision de ne pas prendre le risque de construire de nouveaux modèles dans de nouvelles usines, les actions de Tesla ayant bondi de 12 % dans les échanges après la séance, bien que les résultats trimestriels de l'entreprise n'aient pas atteint les objectifs financiers fixés.

"Je pense qu'il est positif qu'il ne se contente pas d'aller de l'avant avec un plan d'expansion, en ignorant les défis du marché et le fait qu'il fabrique un véhicule moins cher à partir de la gamme de produits existante", a déclaré Elliot Johnson, directeur des investissements chez Evolve ETFs, qui gère près de 6 milliards de dollars d'actifs, y compris des investissements dans Tesla et d'autres fabricants de véhicules électriques.

Le 5 avril, Reuters a rapporté en exclusivité que Tesla avait abandonné son projet de lancement d'un véhicule bon marché, connu sous le nom de Model 2, qu'il prévoyait de construire au Texas, au Mexique et dans un pays tiers. Le modèle 2 devait coûter 25 000 dollars et permettre à Tesla de devenir un constructeur automobile de masse.

Musk a répondu à l'article de Reuters par un message sur X disant que "Reuters ment". Il n'a pas donné de détails et, mardi, il n'a pas répondu directement à l'article de Reuters.

Au lieu de cela, Tesla a parlé de nouveaux modèles non identifiés qui semblaient être des produits différents.

En janvier, Musk a déclaré que Tesla visait à livrer le nouveau modèle moins cher au cours du second semestre 2025, ajoutant que le modèle disposerait d'une technologie de fabrication révolutionnaire et générerait la prochaine vague de croissance pour Tesla.

Cependant, Lars Moravy, directeur de l'ingénierie de Tesla, a déclaré mardi que les nouveaux processus de fabrication et les nouvelles lignes de production s'accompagnaient de "certains risques", et que le constructeur automobile avait opéré un "changement stratégique majeur" afin d'utiliser ses installations pour construire des véhicules à bas prix de manière rapide et efficace.

Musk devait rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi lundi et annoncer d'importants investissements dans une usine automobile pour produire un petit modèle abordable. M. Musk s'est décommandé à la dernière minute, invoquant de "très lourdes obligations pour Tesla".

L'année dernière, M. Musk a déclaré que Tesla construirait "certainement" son usine au Mexique, mais que le calendrier de construction dépendrait de l'économie et des taux d'intérêt qui réduisent l'accessibilité des véhicules. Il a également déclaré que Tesla commencerait les phases initiales de la construction l'année dernière.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ses projets au Mexique et en Inde.

La société Rivian, connue pour ses SUV R1S et ses camionnettes R1T, a déclaré le mois dernier qu'elle commencerait à produire ses SUV électriques R2, plus petits et moins chers, dans son usine américaine existante afin d'accélérer les livraisons au cours du premier semestre 2026. Il avait précédemment prévu de construire le R2 dans une nouvelle usine d'une valeur de 5 milliards de dollars. (Reportage de Hyunjoo Jin ; reportage complémentaire d'Abhirup Roy ; rédaction de Peter Henderson et Leslie Adler)