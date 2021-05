La reprise des crypto-monnaies s'essouffle alors que les mineurs envisagent de sortir du marché

Musk avait fait une offre samedi en tweetant son soutien à la crypto dans "la vraie bataille" contre les monnaies fiduciaires.

Mais dimanche, les prix ont chuté, car les "mineurs", qui frappent la crypto-monnaie en vérifiant les transactions, ont interrompu leurs opérations en Chine en raison de la surveillance accrue des autorités.

Le bitcoin a grimpé jusqu'à 35 970 dollars depuis le creux de 31 107 dollars atteint dimanche, mais le sentiment croissant d'une secousse qui traverse le marché effervescent l'a empêché de réaliser de nouveaux gains et il reste inférieur de 45 % au pic record de 64,895 dollars atteint le mois dernier.

L'effondrement de la plus grande crypto-monnaie du monde la ramène au niveau où elle s'échangeait en février, avant que Tesla n'annonce l'achat de bitcoins pour un montant de 1,5 milliard de dollars et ne revienne sur sa décision de les accepter pour le paiement des voitures.

La crypto-monnaie rivale, l'éther, a atteint son plus bas niveau depuis près de deux mois autour de 1 730 dollars dimanche et a rebondi jusqu'à 2 101 dollars lundi avant de perdre un peu de sa vigueur. Dogecoin, lancé comme une parodie avant que le soutien de Musk ne le fasse grimper plus de cent fois cette année, s'est échangé à 0,30 $.

"Après un bref rebond sur les plus bas de plusieurs mois de la semaine dernière, certains types de détenteurs de papier ont apparemment vendu leurs parts", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG Markets, utilisant le terme de marché pour les détenteurs à court terme qui vendent aux premiers signes de difficultés.

"Ou (ils) ont décidé de plier bagage et de réduire leurs pertes", a-t-il ajouté, "alors que l'élan du bitcoin, et la manie spéculative qui l'animait, disparaît presque entièrement."

Le déclencheur du selloff crypto initial semble provenir du durcissement du langage des régulateurs chinois la semaine dernière, qui s'est encore intensifié vendredi lorsqu'un comité du Conseil d'État a juré de sévir contre les mineurs en particulier.

La gravité a également joué un rôle après des mois de gains et l'attention portée aux mineurs chinois - qui représentent environ 70 % de l'offre - a encore atténué le sentiment.

"De nombreux mineurs conservent une grande partie du bitcoin/ETH etc qu'ils extraient et ne couvrent pas tout en fiat tout de suite", a déclaré James Quinn, associé directeur chez Q9 Capital, un gestionnaire de patrimoine privé en crypto-monnaies basé à Hong Kong.

"S'ils retirent leurs enjeux ou ferment leurs portes, ils peuvent avoir besoin de réduire leurs bilans à court terme."

Tard dimanche, Huobi Mall, qui fait partie de l'échange de crypto-monnaies Huobi, a déclaré lundi avoir suspendu l'exploitation minière de crypto-monnaies qui dessert les clients de la Chine continentale. BTC.TOP, un pool de minage de crypto-monnaies, a suspendu ses activités en Chine en invoquant des risques réglementaires, tandis que le mineur de crypto-monnaies HashCow a déclaré qu'il cesserait d'acheter de nouveaux appareils de minage de bitcoins.

Les mineurs de crypto-monnaies utilisent des équipements informatiques de plus en plus puissants et spécialement conçus, ou rigs, pour vérifier les transactions dans un processus qui produit des crypto-monnaies nouvellement frappées.